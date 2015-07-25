مروى غروب احتفلت بنجاح مسلسل أحمد وكريستينا الذي كسب الرهان في مطحنة رمضان 2015

احتفل صاحب شركة مروى غروب المنتج مروان حداد بنجاح المسلسل اللبناني "احمد وكريستينا" مع فريق عمل المسلسل، اضافة الى اهل الصحافة والاعلام وذلك في حفل عشاء اقامته الشركة مساء الثلاثاء الموافق في 21 يوليو/تموز الجاري في مطعم peninsula في منطقة "ضبية".

وقد لبّت اسرة العمل وحشد كبير من الوجوه المعروفة واهل الصحافة الدعوة لحضور الحلقة الاخيرة من "احمد وكريستينا" التي عرضت مساء الثلاثاء واحتفلوا جميعاً بنجاح المسلسل الذي دخل ضمن قائمة اكثر خمس مسلسلات مشاهدة خلال شهر رمضان وقد امتدت الفرحة الى كامل السهرة وسادت اجواء من السعادة بين فريق العمل وكل المدعويين الذين باركوا للمنتج مروان حداد بنجاح المسلسل اللبناني وشرب الجميع نخب العمل وعبّروا عن سعادتهم بهذا النجاح الرمضاني الكبير وقد اختتمت السهرة بأجواء غنائية لكل من الفنان غسّان صليبا والفنانة سابين.

نذكر ان المسلسل اللبناني “احمد وكريستينا” عرض حصرياً عبر شاشة "الجديد" وحصد نجاحاً لافتاً جداً ونافس اهم المسلسلات العربية المشتركة. وقد لعب بطولته نخبة من نجوم الدراما اللبنانية وهم سابين، وسام غسان صليبا، جورج شلهوب، إلسي فرنيني، مي صايغ، يوسف حداد، نيكولا دانيال، دارين حمزة، جان قسيس، أنطوانيت عقيقي، نيكولا مزهر، سينتيا خليفة، حسان مراد، رانيا عيسى، طوني نصير، طوني مهنا، ليلى قمري، منى كريم، جويل منصور، سيرينا الشامي، جمال حمدان وغيرهم، فيما الإخراج من توقيع سمير حبشي، السيناريو والحوار كتابة كلوديا مارشليان، تيتر المسلسل والموسيقى التصويرية لسليم عساف وهو من انتاج شركة مروى غروب لصاحبها الاستاذ مروان حداد.