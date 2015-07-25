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الإبر الصينية تحد من التوتر وآلام الجسم والاكتئاب

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الإبر الصينية تحد من التوتر وآلام الجسم والاكتئاب الإبر الصينية تحد من التوتر وآلام الجسم والاكتئاب
أكدت دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة جورج تاوزن الأمريكية، فاعلية الإبر الصينية فى علاج الكثير من المشاكل الطبية وأنها تتمتع بفوائد صحية مثيرة.

وأوضح الباحثون أن الحقن الصينية تساهم فى تخفيف أعراض الاكتئاب والقلق، كما تحد من الشعور بالآلام وذلك حسب التجارب التى أجريت على الفئران، والتى تم تعريضها لظروف صعبة، وكشفت النتائج أن مستويات هرمونات التوتر والقلق قد انخفضت عقب خضوعها لاستخدام الإبر الصينية بشكل صحيح.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Endocrinology "، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وتؤكد بعض الدراسات الحديثة صحة هذه النتائج، حيث أشارت دراسة مثيرة إلى أن الوخز بالإبر الصينية يساهم فى تحفيز معدل حرق "الأيض"، والحد من الشهية، وآلام الجوع عن طريق إفراز مسكنات آلم طبيعية، فيما يعلق البروفيسور إدزارد إرنست، أستاذ الطب التكميلى بجامعة إكسيتر البريطانية على هذه النتائج، مشيدًا بفاعلية الوخز بالإبر الصينية فى علاج فرط الوزن، وأنه من الصعب التفكير فى استخدام علاجات أقل فاعلية منه للغرض ذاته.

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مصر 365

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