بشرى للملايين.. قطرة جديدة لعلاج المياه البيضاء قد تغنى عن العمليات

بشرى سارة للأشخاص المصابين بالمراحل المبكرة من مرض الكتاراكت أو المياه البيضاء، حيث تمكن فريق من الباحثين الأمريكيين مؤخرًا من تطوير قطرة جديدة للأشخاص المصابين بهذا المرض الشائع، والذى قد يؤدى إلى العمى.

واستطاع باحثو جامعة كاليفورنيا من اكتشاف فاعلية مادة كيميائية توجد بشكل طبيعى فى عين الإنسان الصحيح فى مكافحة المياه البيضاء، وتعرف هذه المادة باسم "لانوستيرولlanosterol " ، وتتمتع بالقدرة على إذابة الترسبات والتجمعات البيضاء التى تتكون على عدسة العين، وتسبب ظهور غيوم أو تشوش فى الرؤية.

وأكد الباحثون أنه فى حالة حصول المرضى على هذه القطرة فى وقت مبكر من الإصابة بالكتاراكت، فإن تطور المرض قد يتوقف، لافتين أن التجارب التى أجريت على الكلاب والأرانب قد أثبتت الفاعلية الكبيرة للعلاج الجديد، وهو ما قد يغنى ملايين المرضى عن الحاجة لعمليات المياه البيضاء الشائعة.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Nature "، كما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الثانى والعشرين من شهر يوليو الجارى.