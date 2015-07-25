أخبار عاجلة

موقع إسرائيل نيتس الألماني يكشف عن صفقة القرن بين السيسي وترامب -
بيان من الداخلية تكشف فيه تفاصيل انفجار المحلة -
تفاصيل اجتماع رؤساء المحاكم الإفريقية في السودان.. والزناتي: "البشير" وفر لنا حراسة شديدة تخوفًا من الإخوان -
سر «خاتم الكعبة» و«أفضل قُبلة من فنانة».. أسرار جديدة يكشفها سمير صبري -
ستاد مصر: الأجواء والاستعدادات النهائية للقاء طنطا أمام إنبي -
بالصور.. إزالة تعديات على شاطىء الأنفوشى وسط الإسكندرية -
محافظ الوادي الجديد يحظر زراعة النباتات المستهلكة للمياه -
«ON Sport» تحصل على حقوق بث بطولة الاتحاد الدولي للتايكوندو -
الأهلي يعلن قائمته للسوبر وكأس الكؤوس الإفريقي لكرة اليد -
سحر الهواري: زيارة «جيجز» لمصر تعظيم لدورها إفريقيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

بشرى للملايين.. قطرة جديدة لعلاج المياه البيضاء قد تغنى عن العمليات

Google+ Print
بشرى للملايين.. قطرة جديدة لعلاج المياه البيضاء قد تغنى عن العمليات بشرى للملايين.. قطرة جديدة لعلاج المياه البيضاء قد تغنى عن العمليات
بشرى سارة للأشخاص المصابين بالمراحل المبكرة من مرض الكتاراكت أو المياه البيضاء، حيث تمكن فريق من الباحثين الأمريكيين مؤخرًا من تطوير قطرة جديدة للأشخاص المصابين بهذا المرض الشائع، والذى قد يؤدى إلى العمى.

واستطاع باحثو جامعة كاليفورنيا من اكتشاف فاعلية مادة كيميائية توجد بشكل طبيعى فى عين الإنسان الصحيح فى مكافحة المياه البيضاء، وتعرف هذه المادة باسم "لانوستيرولlanosterol " ، وتتمتع بالقدرة على إذابة الترسبات والتجمعات البيضاء التى تتكون على عدسة العين، وتسبب ظهور غيوم أو تشوش فى الرؤية.

وأكد الباحثون أنه فى حالة حصول المرضى على هذه القطرة فى وقت مبكر من الإصابة بالكتاراكت، فإن تطور المرض قد يتوقف، لافتين أن التجارب التى أجريت على الكلاب والأرانب قد أثبتت الفاعلية الكبيرة للعلاج الجديد، وهو ما قد يغنى ملايين المرضى عن الحاجة لعمليات المياه البيضاء الشائعة.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Nature "، كما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الثانى والعشرين من شهر يوليو الجارى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365