محافظ الخرج يلتقي عميد تقنية الخرج المعيّن

التقى محافظ الخرج شبيلي بن مجدوع آل مجدوع أمس الأول في مقر ديوان المحافظة في مدينة السيح عميد الكلية التقنية بالخرج م. محمد بن عطالله الفهيد وعددا من قيادات الكلية.

ورحب آل مجدوع في بداية اللقاء بالمهندس الفهيد وهنأه على الثقة بتعينه عميداً للكلية التقنية بالخرج، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهام عمله، حاثاً على بذل الجهود حتى يصل التدريب التقني في الخرج إلى تطلعات ولي الأمر بما يحقق المصلحة العامة. من جهته شكر م. الفهيد محافظ الخرج على حسن الاستقبال وتوجيهاته ودعمه وتشجيعه لمنسوبي الكلية، وعن خالص شكره واعتزازه بهذه الثقة واعداً ببذل كل الجهود لتحقيق التطلعات ضمن الإستراتيجية التي تتبناها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتخريج كوادر تقنية ذات مستوى عالٍ من التدريب.