مجلس بلدي القرى بتوجه لدار الافتاء للموافقة على نزع جزء من مقبرة آل سلمان

ناقش المجلس البلدي لبلدية محافظة القرى في الباحة في جلسته العادية أولويات المشروعات التي ستتم مناقشتها في ميزانية العام المالي 1437-1438ه.

ومن أبرز المشروعات التي تمت مناقشتها مشروع المنطقة الصناعية، ومشروع إنارة مركز نخال ومركز بني حرير وبني عدوان، وكذلك مشروع إعادة سفلتة الطرق المتهالكة، بالإضافة إلى مشروع إنشاء مقر للأسر المنتجة، ومشروع تسوير المقابر، ومشروع أعمال النظافة، وكذلك مشروع تطوير شبكة الحاسب الآلي بالبلدية.

كما استعرض المجلس طلب عرض مقدم من عضو المجلس سعد بن حسين الخزيم بشأن إنشاء مسجد بجوار المسلخ، حيث أقر المجلس أن تقوم البلدية بعلم المسجد بين المسلخ والمول التجاري شرق قرية الأطاولة.

واستعرض ايضاً محضر جولة أعضاء المجلس على الطريق الواقع بقرية آل سلمان، حيث أوصى المجلس بأن يتم الرفع لدار الافتاء لأخذ الموافقة بنزع جزء من مقبرة آل سلمان لتنفيذ الطريق، واستعرض الخطابات الواردة والعروض المقدمة من المواطنين، ومنها عرض بشأن موقع إنشاء دورات المياة بالقرية الأثرية بالاطاولة، وتضرر احد المواطنين من قربها من منزله، وتم بعد الانتهاء من الاجتماع الوقوف على الموقع، واخذ المعلومات الأولية للطلب لمناقشتها على طاولة المجلس، وسيتم اتخاذ الإجراء المناسب بشأنها.

من جانبه، قال رئيس المجلس البلدي لبلدية محافظة القرى عبدالعزيز بن محسن القبيبي، أن المجلس يسعى دائماً بالتعاون مع البلدية إلى توفير جميع الخدمات البلدية لكل مركز ولكل قرية وفق إمكانات البلدية المادية، مؤكداً حرص المجلس على الزيارات الميدانية للمراكز والقرى بشكل مستمر، وذلك للوقوف على جميع الخدمات وحصر ما يحتاجه كل جزء من هذه المحافظة من الخدمات البلدية.

اجتماع مجلس بلدي القرى