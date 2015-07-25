مجلس التنمية السياحية يستطلع آراء زوار الطائف

ينفذ مجلس التنمية السياحية بمحافظة الطائف استطلاعاً لآراء السياح والمصطافين، للوقوف على الرؤى والافكار والمقترحات المقدمة ومعالجة الملاحظات، بما يسهم في دعم التنمية السياحية في عاصمة المصايف العربية، ويأتي ذلك في ظل كثافة الاقبال السياحي على الطائف خلال الصيف الحالي من جميع مناطق المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالطائف أمين عام مجلس التنمية السياحية عبدالله بن عبيدالله السواط ان مجلس التنمية السياحية يقوم باستعراض ملخص نتائج الاستطلاع في جلساته سعياً لتطوير السياحة المحلية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، مشيراً إلى حرص المجلس على إيجاد فعاليات تتناسب مع رغبات السياح، وتساهم في زيارة الجذب السياحي لمدينة الورد.

وأكد السواط ان نسبة الاقبال السياحي خلال صيف العام الحالي كبير من السياح والمصطافين، وأرجع ذلك الى عدد من الاسباب ومنها توفر المعلومات السياحية بسهولة ويسر من خلال مركز المعلومات السياحية بالهيئة، وتوزيع كميات كبيرة من النشرات والكتيبات والمطويات التعريفية والخرائط بالمواقع والمسارات السياحية، وارتفاع عدد الوجهات السياحية والحدائق والمتنزهات ومدن الألعاب مما يزيد من عدد الخيارات المتاحة للسائح، وهناك زيادة في عدد الرحلات الداخلية والدولية من وإلى الطائف عاماً بعد آخر.

ونوه السواط بالمشروعات التنموية والتطويرية الحيوية التي تنفذها أمانة الطائف والجهات الخدمية وتعتبر إضافة للطائف، بالإضافة الى قرب الطائف من العاصمة المقدسة ومحافظة جدة الساحلية، وسهولة الوصول اليهما خلال وقت قصير، وأبان أن الاجواء المعتدلة والطبيعة الخلابة التي ازدهرت عقب الامطار الموسمية التي شهدتها المحافظة جذبت المواطنين من جميع المناطق للاستمتاع بالطقس والبيئة المميزة.