الحكم على سيف الإسلام القذافى وعناصر النظام الليبى السابق الثلاثاء القادم

حدد رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام بالعاصمة الليبية طرابلس "الصديق الصور" ، الثلاثاء القادم موعدا للنطق بالحكم فى القضية الرئيسية لسيف الإسلام القذافى ورموز النظام السابق الخاصة بأحداث الثورة.

وكان سيف الإسلام القذافى قد مثل أمام المحكمة عبر دائرة فيديو مغلقة من معتقله فى الزنتان فى 27 أبريل من العام الماضى .

من جهة أخرى، أجلت محكمة استئناف طرابلس النظر فى قضية البغدادى المحمودى وامحمد إبراهيم المتهمين بإعطاء قروض وتسهيلات بناء على مستندات مزورة إلى 23 من أغسطس القادم.

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