أخبار عاجلة

موقع إسرائيل نيتس الألماني يكشف عن صفقة القرن بين السيسي وترامب -
بيان من الداخلية تكشف فيه تفاصيل انفجار المحلة -
تفاصيل اجتماع رؤساء المحاكم الإفريقية في السودان.. والزناتي: "البشير" وفر لنا حراسة شديدة تخوفًا من الإخوان -
سر «خاتم الكعبة» و«أفضل قُبلة من فنانة».. أسرار جديدة يكشفها سمير صبري -
ستاد مصر: الأجواء والاستعدادات النهائية للقاء طنطا أمام إنبي -
بالصور.. إزالة تعديات على شاطىء الأنفوشى وسط الإسكندرية -
محافظ الوادي الجديد يحظر زراعة النباتات المستهلكة للمياه -
«ON Sport» تحصل على حقوق بث بطولة الاتحاد الدولي للتايكوندو -
الأهلي يعلن قائمته للسوبر وكأس الكؤوس الإفريقي لكرة اليد -
سحر الهواري: زيارة «جيجز» لمصر تعظيم لدورها إفريقيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الحكم على سيف الإسلام القذافى وعناصر النظام الليبى السابق الثلاثاء القادم

Google+ Print
الحكم على سيف الإسلام القذافى وعناصر النظام الليبى السابق الثلاثاء القادم الحكم على سيف الإسلام القذافى وعناصر النظام الليبى السابق الثلاثاء القادم
حدد رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام بالعاصمة الليبية طرابلس "الصديق الصور" ، الثلاثاء القادم موعدا للنطق بالحكم فى القضية الرئيسية لسيف الإسلام القذافى ورموز النظام السابق الخاصة بأحداث الثورة.

وكان سيف الإسلام القذافى قد مثل أمام المحكمة عبر دائرة مغلقة من معتقله فى الزنتان فى 27 أبريل من العام الماضى .

من جهة أخرى، أجلت محكمة استئناف طرابلس النظر فى قضية البغدادى المحمودى وامحمد إبراهيم المتهمين بإعطاء قروض وتسهيلات بناء على مستندات مزورة إلى 23 من أغسطس القادم.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو| اكتشف كيف يسرقك بائع الطماطم؟

بالفيديو| اكتشف كيف يسرقك بائع الطماطم؟

بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد

بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد

بالفيديو || بعد اغتصاب أبنها المعاق : " بقه ده يرضي ربنا ده أبني بيصلي الفرض بفرضه "

بالفيديو || بعد اغتصاب أبنها المعاق : " بقه ده يرضي ربنا ده أبني بيصلي الفرض بفرضه "

بالفيديو| مستشار السياحة: تنظيم رحلة لمشاهير الفن التشيكيين

بالفيديو| مستشار السياحة: تنظيم رحلة لمشاهير الفن التشيكيين