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محلب يقيل رئيسى النقل النهرى والمسطحات المائية من منصبيهما بسبب حادث الوراق

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محلب يقيل رئيسى النقل النهرى والمسطحات المائية من منصبيهما بسبب حادث الوراق محلب يقيل رئيسى النقل النهرى والمسطحات المائية من منصبيهما بسبب حادث الوراق
عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً عاجلاً مع وزيرى النقل والداخلية، عقب وصوله من إيطاليا مباشرة، بشأن حادث غرق المركب النيلى بمنطقة الوراق بالجيزة، والذى راح ضحيته عدد من المواطنين.

وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء توجه بخالص عزاء لأهالى ضحايا الحادث الأليم، وأشار إلى أن الاجتماع أسفر عن عدد من القرارات المهمة، من بينها استبعاد رئيس هيئة النقل النهرى، ومدير الإدارة العامة للمسطحات المائية، من منصبيهما، لحين انتهاء التحقيقات نظراً لظروف الحادث وملابساته التى راعتها الحكومة، تقرر، بصفة استثنائية، صرف مبلغ 60 ألف جنيه، لأسرة كل متوفى، مع سرعة علاج المصابين على نفقة الدولة، إضافة إلى تشكيل وحدة من وزارة التضامن الاجتماعى تتبع الوزيرة مباشرة، تتولى استقبال أهالى الضحايا والمصابين، ومساندتهم وتقديم الدعم اللازم لهم.

كما تم الموافقة على تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزراء: النقل، البيئة، الرى، الداخلية، والعدل، لمراجعة التشريعات الخاصة بإدارة نهر النيل بوجه عام، ومنظومة النقل النهرى، مع إزالة كل التعديات والمخالفات الواقعة على النهر، وتغليظ العقوبات على المخالفين، بما يعمل على سلامة النقل بنهر النيل، وإحداث الانضباط المطلوب، والحفاظ على هذا الشريان المائى المهم.

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مصر 365

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