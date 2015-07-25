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"البحوث الفلكية": أسرع مركبة فضائية تصل للكوكب شبيه الأرض بعد 25 مليون سنة

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"البحوث الفلكية": أسرع مركبة فضائية تصل للكوكب شبيه الأرض بعد 25 مليون سنة "البحوث الفلكية": أسرع مركبة فضائية تصل للكوكب شبيه الأرض بعد 25 مليون سنة
قال الدكتور أشرف تادرس رئيس قسم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، إن أسرع مركبة يمكنها الوصول الى كوكب Kepler-452b "شبيه الأرض"، هى المركبة "نيوهورايزونز" والتى تمكنت فى 14 يوليو الجارى من الوصول لأقرب نقطة من كوكب بلوتو.

وأضاف الدكتور أشرف تادرس، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الوصول إلى الكوكب بهذه المركبة يتطلب 25 مليون سنة، مؤكدا أن آمال الوصول الى الكوكب تبدو مستحيلة.

جدير بالذكر أن كوكب Kepler-452b أعلنت وكالة ناسا الفضائية اكتشافه مؤخرا فى مجموعة الدجاجة Cygnus التى تبعد عن الأرض مسافة 1400 سنة ضوئية تقريبا، ويزيد حجم ذلك الكوكب عن حجم الأرض بـ60%، وله غلاف جوى سميك لم يثبت بعد كيفية احتوائه على الهواء والماء، علما بأن درجة حرارته تماثل درجة حرارة الأرض تقريبا ، كما أنه أكثر إشراقا من الأرض بنحو 20% لأن نجمه أكبر من الشمس بنحو 20% أيضا.

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