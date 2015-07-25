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ضبط تشكيل عصابى لسرقة "شنط السيدات" بشوارع بنى سويف

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ضبط تشكيل عصابى لسرقة "شنط السيدات" بشوارع بنى سويف ضبط تشكيل عصابى لسرقة "شنط السيدات" بشوارع بنى سويف
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، مساء الجمعة، من ضبط تشكيل عصابى مكون من 9 أفراد تخصص فى سرقة "شنط السيدات" والمواطنين من الشوارع.

كانت مديرية أمن بنى سويف، قد تلقت عدة بلاغات تفيد بتعرض عدة منازل للسرقة بدائرة قسم شرطة بنى سويف، بالإضافة إلى بلاغات تفيد بقيام مجهولين يستقلون دراجة بخارية بخطف حقائبهم من الشوارع.

وبتكثيف جهود البحث بدائرة القسم، توصلت معلومات لمباحث قسم شرطة بندر بنى سويف برئاسة المقدم مصطفى منتصر رئيس مباحث البندر، إلى أن تشكيل عصابى مكون من 9 أفراد بينهم 6 أفراد لتصريف المسروقات، وجميعهم بقرية بليفيا التابعة لمركز بنى سويف، بأنهم وراء وقائع السرقة.

بتقنين الإجراءات القانونية، تم ضبط المتهمين وبحوزتهم بعض المسروقات، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

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