بالفيديو - مازيمبي يُسقط سموحة بثنائية ويُصعب مهمته في إفريقيا

سقط سموحة في فخ الهزيمة الثانية المتتالية في دوري أبطال إفريقيا بعدما خسر 2-0 أمام ضيفه مازيمبي الكونجولي.

مازيمبي حل ضيفا على سموحة في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى بدوري أبطال إفريقيا.

ثنائية الضيوف جاءت عن طريق راينفورد كالابا في الدقيقة 41 و دانيل ني أدجي في الدقيقة 83.

سموحة لم يظهر بالمستوى المطلوب وانعدمت الفرص على مرمى الفريقين إلا قليلا.

هاني العجيري كاد أن يفتتح التسجيل في الشوط الأول لصالح أصحاب الأرض ولكن تسديدته جاءت خارج المرمى.

ومع انطلاق الشوط الثاني وقفت عارضة مازيمبي ضد رأسية رائعة من العجيري لتحرمه من التعادل. (شاهد اللقطة)

وتعرض أيمن أشرف لاعب سموحة للطرد قبل دقائق قليلة من نهاية المباراة للإنذار الثاني بعد ادعاء السقوط داخل منطقة الجزاء.

وارتفع رصيد مازيمبي عند النقطة الخامسة في المركز الأول مؤقتا بينما تجمد رصيد سموحة عند النقطة الثالثة في المركز الثالث مؤقتا في انتظار مواجهة المغرب التطواني ضد الهلال السوداني.

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