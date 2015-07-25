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أرقام في الجول - هل يحافظ الأهلي على عادته التاريخية أمام النجم الساحلي

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أرقام في الجول - هل يحافظ الأهلي على عادته التاريخية أمام النجم الساحلي أرقام في الجول - هل يحافظ الأهلي على عادته التاريخية أمام النجم الساحلي

نتيجة واحدة فقط يعرفها الأهلي عندما تقام الجولة الثالثة من دور المجموعات على أرضه. الفوز فقط لا غير.

الأهلي يستعد لمواجهة النجم الساحلي في إطار الجولة الثالثة من دور مجموعات المجموعة الأولى في الكونفدرالية.

مباراة من أجل الصدارة. فالأهلي يحتل المركز الثاني برصيد 4 نقاط بعد انتصار أمام الترجي وتعادل أمام الملعب المالي.

النجم يحتل المركز الثاني بالعلامة الكاملة بعد الفوز في مباراتي الملعب المالي والترجي بنتيجة واحدة 1-0.

وطوال تاريخ الأهلي في دور المجموعات سواء في دوري أبطال إفريقيا أو الكونفدرالية فأن الأهلي عندما يستضيف منافسه في الجولة الثالثة على أرضه فإنه يحقق الفوز.

ومن عام 1999 ومع انطلاق نظام دور المجموعات فإن الأهلي شارك في دور المجموعات 13 مرة.

وخلال 13 مشاركة في دور المجموعات استضاف الأهلي على ملعبه منافسيه في الجولة الثالثة 6 مرات. ونجح في تحقيق الفوز في الـ6 مرات.

بينما تعادل 3 مرات وتلقى الهزيمة 3 مرات وفاز 7 مرات من بينهم (6 انتصارات داخل الديار وانتصار خارج الديار) خلال 13 مباراة للأهلي في دور المجموعات.

ويستعرض FilGoal.com أرقام الأهلي خلال 13 مواجهة في الجولة الثالثة من دور المجموعات طوال تاريخه.

** المواجهات على أرضه

2002 الأهلي يفوز 1-0 ضد مازيمبي الكونجولي.

2005 الأهلي يفوز 2-0 ضد أياكس كيب تاون الجنوب إفريقي.

2007 الأهلي يفوز 3-0 ضد الترجي التونسي.

2008 الأهلي يفوز 2-1 ضد ديناموز من زمبابوي.

2011 الأهلي يفوز 2-0 ضد مولودية الجزائر.

2012 الأهلي يضرب بيريكوم تشيلسي الغاني 4-1.

** المواجهات خارج الديار

1999 الأهلي يخسر 2-1 ضد قلوب الصنوبر الغاني.

2000 الأهلي يتعادل 1-1 ضد جان دارك السنغالي.

2001 الأهلي يخسر 1-0 ضد آسيك ميموزا.

2006 الأهلي يتعادل 0-0 أمام أشانتي كوتوكو الغاني.

2010 الأهلي يتلقى خسارة بهدف مقابل لاشيء ضد شبيبة القبائل الجزائري.

2013 الأهلي يفوز على ليوبار الكونجولي 1-0.

2014 الأهلي يتعادل 1-1 أمام سيوي سبور في كأس الكونفدرالية.

ويستعد الأهلي للمواجهة الـ14 له والسابعة له على أرضه في الجولة الثالثة من الكونفدرالية أمام النجم الساحلي للحفاظ على رقمه وعادته بتحقيق الانتصار.

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