أرقام في الجول - الزمالك على أعتاب رقم مصري لأول مرة في كأس الكونفدرالية

يستعد جوزفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك لمواجهة ليوبار في كأس الكونفدرالية بالجولة الثالثة من دور المجموعات متسلحا بفوزين في المباراتين الأولى والثانية.

ويحل ليوبار الكونجولي ضيفا على الزمالك يوم الأحد في استاد بتروسبورت بالجولة الثالثة والفريق الأبيض متصدرا للمجموعة الثانية.

وحقق الزمالك الفوز في الجولة الأولى على الصفاقسي 1-0.. وقلب تأخره أمام أورلاندو بايرتس في الثانية من 1-0 إلى فوز بهدفين.

وفي حالة تحقيق الزمالك الفوز في كأس الكونفدرالية أمام ليوبار يوم الأحد سيحقق فيريرا للفريق الأبيض رقما لم يحدث في تاريخ الأندية المصرية بكأس الكونفدرالية.

وبحث FilGoal.com في تاريخ مباريات كأس الكونفدرالية منذ استحداثها في نسخة 2004 عن الفرق التي حققت الفوز في أول ثلاث مباريات في دور المجموعات.

ثلاثة فرق فقط هي التي نجحت في تحقيق الانتصار بأول ثلاث مباريات متتالية في دور المجموعات أبرزها النجم الساحلي في نسخة 2006 عندما تُوج الفريق بالبطولة بعد الفوز في المواجهات الستة.

ثاني الفرق كان الهلال اسوداني عام 2010 عندما فاز في أول ثلاث مباريات بدور المجموعات، وأخيرا الصفاقسي في 2013 وحقق الفوز في أول أربع مباريات.

وحال نجاح الزمالك في عبور ليوبار بتحقيق النقاط الثلاثة سيصبح أول فريق مصري يحقق الفوز في المواجهات الثلاثة الأولى من دور المجموعات.

الفرق المصرية في دور المجموعات

وشاركت فرق الإسماعيلي والمقاولون كأول الأندية المصرية في كأس الكونفدرالية وذلك في نسخة 2004 واحتل الدراويش الترتيب الثاني بـ11 نقطة في المجموعة الثانية والمقاولون ثالثا بست نقاط، وتصدر دولفين النيجيري المجموعة حينئذ.

وكان الإسماعيلي ممثلا لمصر في نسخة 2007 واحتل الترتيب الثالث في المجموعة الثانية بثماني نقاط.

وفي 2008 كان حرس الحدود هو ممثل مصر الوحيد في دور المجموعات بكأس الكونفدرالية وبات وصيفا برصيد 10 نقاط.

وفي نسخة 2009 شارك إنبي في المجموعة الأولى واحتل الوصافة بتسع نقاط.. بينما كان حرس الحدود في قاع المجموعة الثانية بسبع نقاط.

وفي 2010 احتل حرس الحدود قاع المجموعة الثانية برصيد ثلاث نقاط.

وكان أول وصول للأهلي لدور المجموعات في النسخة الماضية 2014 التي توج بلقبها كأول ناد مصري يحقق اللقب.. لكنه في هذه المرحلة تصدر برصيد تسع نقاط.

وفي نسخة 2015 كانت هي المشاركة الأولى للزمالك في هذه البطولة ونجح في الوصول لدور المجموعات وحقق فوزين.. والثالث إن نجح فيه أمام ليوبار يوم الأحد، سيكون تاريخيا.