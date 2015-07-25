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إبراهيم عبد الخالق يؤكد: سأنضم للزمالك خلال أيام

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إبراهيم عبد الخالق يؤكد: سأنضم للزمالك خلال أيام إبراهيم عبد الخالق يؤكد: سأنضم للزمالك خلال أيام

أكد إبراهيم عبد الخالق لاعب وسط سموحة عن قرب انضمامه لنادي الزمالك رسميا خلال الأيام القليلة المقبلة وذلك بعد وصول خطاب رسمي من القلعة البيضاء لفريقه يطلب ضمه بشكل نهائي.

وكان الزمالك قد أبدى اهتماما باللاعب وحصل على توقيعه بالفعل وفقا لما أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وفرج عامر نظيره في سموحة.

وقال عبد الخالق في تصريحاته عبر قناة (LTC) يوم الجمعة: "خلال أيام قليلة سأنضم رسميا للزمالك بعد وصول خطاب رسمي".

وأضاف "سموحة طلب بعض اللاعبين من الزمالك وقد تكون صفقة تبادلية.. سنرى ما يمكن أن يحدث لكن جلست مع فرج عامر وأكد لي رحيلي بنهاية الموسم الجاري للزمالك إن شاء الله".

ونجح الزمالك في ضم محمد عادل جمعة ومحمد جمال ومحمد إبراهيم واقترب من محمود عبد المنعم كهربا من إنبي.

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