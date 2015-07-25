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بالصور.. الإسماعيلية تتجمل قبل 12 يوما من افتتاح القناة الجديدة

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قبل 12 يوما من تحقيق حلم الافتتاح لقناة السويس الجديدة تجملت محافظة الإسماعيلية بثوب جديد يليق بهذا الحدث العالمى، والذى سوف يشهده العالم كله من على أرض الإسماعيلية حاضنة قناة السويس.

وقال اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية فى تصريحات صحفية، إن إعادة هيكلة الطرق ومداخل المحافظة وتطوير الشوارع والميادين بدأ منذ أكثر من أربعة أشهر و"نكثف حاليا الأعمال مع بداية قرب افتتاح القناة، حيث يتم المرور يوميا على مداخل المحافظة والميادين للتأكد من إنهاء الأعمال المقررة من أعمال التجميل والتطوير لمختلف الطرق والميادين والمحاور المرورية ومداخل المحافظة وأعمال الصيانة الشاملة للمسطحات الخضراء وقص وتهذيب الأشجار وصيانة أعمدة الكهرباء وطلائها وتركيب كشافات الإنارة الحديثة وتكثيف زراعات الزهور والورود بالمنطقة".

وأشار المحافظ إلى أنه من الأعمال التى تمت طلاء البلدورات وإقامة نافورات جديدة وتزويد الجزيرة الوسطى للطريق الرئيسى بشبكة رى حديثة ورشاشات لرى المسطحات الخضراء وتركيب المحولات الكهربائية واستكمال زرع أعمدة الإنارة والكشافات بالطريف الصحرواى القاهرة – الإسماعيلية –بورسعيد بداية من محطة تحصيل الرسوم وحتى الطريق الدائرى والمدخل الرئيسى لمدينة الإسماعيلية.

وأكد المحافظ على تعاون المسئولين ورؤساء الأحياء والمدن والقرى وتواجدهم باستمرار فى أماكن العمل لإعادة الوجه الحضارى للإسماعيلية، ولكى تليق بأن تكون حاضنة لهذا الحدث العالمى لافتتاح قناة السويس الجديدة فى السادس من أغسطس القادم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى ورؤساء وزعماء العالم.

وأضاف محافظ الإسماعيلية أن الاهتمام بكل صغيرة وكبيرة داخل المحافظة وحل جميع المشاكل قبل بدء الاحتفال بوقت كاف، وقد أنجزنا الكثير خلال الأيام الماضية ومستمرون للوصول بالإسماعيلية بأن تكون عروس قناة السويس فى حفلها العالمى.

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