طارق مهدى لـ"العاصمة": استلمنا مصر كرة نار بعد تنحى مبارك والسيسى عليه إجماع

قال اللواء طارق مهدى، محافظ الإسكندرية السابق وعضو المجلس العسكرى وقت ثورة يناير، إن المجلس العسكرى واجه تحديات عظيمة بعد تنحى حسنى مبارك عن الحكم، قائلاً: "حصلنا على "كرة نار" بعد تنحى مبارك وتحدينا الظروف لحماية مصر من السقوط".

ووصف اللواء طارق مهدى فى حواره مع قناة "العاصمة"، الرئيس عبد الفتاح السيسى، بأنه رجل أمين ومخلص لمصر، وعليه إجماع لم يسبق لأحد من قبل، سوى الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.

وأكد، أن خروج الشعب فى 30 يونيو كان رغبة فى التغيير بدون أجندات، منوهًا أن العالم يدرس التاريخ المصرى والتاريخ سيكشف الحقائق للجميع.