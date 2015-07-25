"الخارجية": زيارة سامح شكرى للسعودية للرد على المشككين فى علاقات البلدين

قال السفير بدر عبد العاطى، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن زيارة الوزير سامح شكرى للمملكة العربية السعودية ، تكتسب أهمية خاصة، حيث إنها جاءت بتكليف من رئيس الجمهورية، مؤكداً أن "أمن الخليج من أمن مصر ".

وأضاف عبد العاطى، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "حصريًا مع ممتاز" المذاع عبر فضائية "العاصمة"، أن زيارة وزير الخارجية للمملكة ترد على كل من يشكك فى قوة العلاقات المصرية السعودية، وتوضح أن مصر والسعودية ركيزة العمل العربى، كما أنها تعد رسالة تواصل بين الإرادة السياسية فى البلدين لمزيد من دفع العمل المشترك.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن العلاقة بين مصر والدول العربية "استراتيجية" ومصير مشترك إزاء كل القضايا، مشددًا على أن هناك رؤية مشتركة بين مصر والسعودية إزاء كل القضايا التى تهم الأمة العربية.



>