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"الدفاع الجوى" يرفض استضافة مباريات الزمالك خلال الموسم المقبل

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"الدفاع الجوى" يرفض استضافة مباريات الزمالك خلال الموسم المقبل "الدفاع الجوى" يرفض استضافة مباريات الزمالك خلال الموسم المقبل
رفض مسئولو نادى الدفاع الجوى، استضافة مباريات الزمالك بالموسم الكروى المقبل، وذلك بعد إرسال الزمالك طلباً رسمياً ليكون الدفاع الجوى هو الملعب الرئيسى للزمالك بالموسم الجديد، مثلما كان الوضع بالموسم الحالى لحين حدوث أحداث مباراة الزمالك وإنبى التى أسفرت عن وقوع العديد من الضحايا من جانب الجماهير البيضاء.

ويبحث الزمالك عن ملعب آخر ليكون الاستاد الرئيسى لمباريات الفريق الكروى بالموسم المقبل والأقرب اختيار استاد القاهرة أو بتروسبورت، وينتظر مجلس الزمالك انتهاء الموسم الحالى بشكل رسمى لحسم هذا الملف، وحال تعنت مسئولى الاستادات فى الموافقة للزمالك على استخدام ملاعبها سيتم اللجوء للمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة لحل هذه الأزمة.


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