حصاد محافظات مصر.. الآلاف يشيعون شهداء الحادث الإرهابى بسيناء ويهتفون ضد الإخوان.. تحطم ماكينة صرف آلى للبنك الأهلى فى انفجار بالشرقية.. وعاطل يذبح والده بسكين داخل منزله فى بنها

>شهد عدد من محافظات الجمهورية، الجمعة، أحداثاً ساخنة ومهمة، حيث فشلت محاولة استهداف منزل أمين شرطة بالعريش، وتم ضبط خلية إرهابية تنتمى لـ"بيت المقدس" ببنى سويف شاركت فى تفجير معبد الكرنك، وسافر 742 مصريًا وليبيًا، وعاد 206 عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة، حيث شيعت عدد من محافظات مصر ، شهداء العملية الإرهابية الأخيرة بسيناء، الذين استشهدوا أمس فى رفح.. وفى البداية، شيعت بورسعيد جثمان الشهيد حسين حافظ سعيد، 21 سنة، المجند بالقوات المسلحة، والذى استشهد أمس الخميس فى الحادث الإرهابى بـ"رفح"، وذلك عقب صلاة الجمعة بمسجد لطفى شبارة بحى الشرق.

وفى كفر الشيخ، شيع الآلاف بقرية المناوفة التابعة لمركز الحامول جثمان الشهيد حمادة عبد الباسط محمد أبو سعيد، 21 عامًا، شهيد مدرعة رفح، وسط زغاريد النساء وترديد عدد من الهتافات أبرزها: "لا إله إلا الله.. الإرهاب عدو الله"، "يا شهيد نام وارتاح وإحنا نكمل الكفاح"، وخرجت جنازة الشهيد من مسجد "الرحمة" بالمناوفة، بعد أداء صلاتى الجمعة والجنازة.

وأكد عبد الباسط، 43 عامًا، والد الشهيد، أنه يحتسب ابنه عند الله فداء لمصر، مضيفًا أن آخر مكالمة كانت معه أمس الخميس. وأضاف: "قال لى ابنى الشهيد أغلق الخط وسأكلمك بعد نصف ساعة ولم يكلمنى بعدها، وعرفت خبر استشهاده عن طريق مكالمة من أحد الضباط بكتيبة ابنى، بعد أن ذكرنى بحديث لرسول الله، وقال احتسب ابنك عند الله شهيدًا".

وطالب والده الرئيس عبد الفتاح السيسى بالقصاص من القتلة، مشيرًا إلى أن ابنه كان مرتبطًا بإحدى فتيات القرية، وكان من المقرر زواجه فى شهر مارس المقبل. وبصوت باكٍ قالت "سمر"، خطيبة الشهيد حمادة: "ربنا يحرق قلبهم زى ما حرقوا قلبى عليه".. أما عزة السيد عفيفى 45 عامًا، والدة الشهيد فقالت: "آخر مرة تحدث معى الأربعاء الماضى، وأوصانى على والده وشقيقه".

وشيع أهالى قرية بنى خيار التابعة لمركز أبو قرقاص جنوب المنيا، جثمان الملازم الشهيد محمود أصلان، الذى استشهد أمس إثر استهداف مدرعة راح ضحيتها ضابط و3 مجندين.

وشيع آلاف المشيعون بقرية بشلا التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية جثمان الشهيد المقدم مصطفى طلعت الوتيدى، 35 سنة، والذى استشهد إثر انفجار عبوة ناسفة بمُدرعة عسكرية بالقرب من كمين المهدية الواقع جنوب مدينة رفح بسيناء، وذلك عقب صلاة الجمعة.

وقدمت محافظة الشرقية شهيدًا جديدًا فداءً للوطن، هو المجند أحمد السيد طنطاوى والذى كان ضمن شهداء المدرعة التى استهدفت بعبوة ناسفة فى رفح، وأسفرت عن استشهاده هو ضابط ومجندين آخرين وأصيب 3 آخرين.

عاطل يذبح والده بسكين داخل منزله فى بنها

>أمر أحمد قنديل رئيس نيابة بنها، بحبس "عاطل" أربعة أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بذبح والده بالسكين بعدما أصيب بحالة هياج، تلقى اللواء عبد العظيم نصر الدين مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد مجدى راشد مأمور قسم أول بنها، يفيد تلقيه بلاغًا بمقتل شخص داخل شقته بشارع الشهيد صدقى إسماعيل، انتقل على الفور الرائد محمد سعيد رئيس مباحث القسم وضباط المباحث.

وتبين أن الجثة لشخص يدعى "محمد.أ.م"، 58 سنة، مدير بالشباب والرياضة ببنها مصاب بجرح ذبحى بمؤخرة الرقبة وجرح طعنى بالصدر من الناحية اليمنى، وتوفى إثر إصابته وتم نقله لمشرحة مستشفى بنها العام .

بسؤال شقيق المجنى عليه "عبد الستار.أ"، 62 سنة، بالمعاش، قرر أنه سمع أصوات استغاثة من داخل شقة المجنى عليه، فتوجه إليه وفوجئ بقيام "كريم.م"، 25 سنة، بدون عمل نجل المجنى عليه بقتل والده والجثة ملقاة بصالة الشقة، كما قرر بأن المتهم يعانى من مرض نفسى وخرج من مصحة نفسية بالقاهرة قريبًا، تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم فى الواقعة "سكين"، وبمواجهته اعترف بارتكابه الجريمة.

تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 5255 جنح لسنة 2015، وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق وأمرت بانتداب الطب الشرعى لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة ودفنها عقب ذلك، وطلب تحريات المباحث بإشراف المستشار مؤمن سالمان المحامى العام لنيابات شمال القليوبية.

تحطم ماكينة صرف آلى للبنك الأهلى فى انفجار بالشرقية

>وقع انفجار فى محيط مجلس مدينة أبو حماد بمحافظة الشرقية، أسفر عن تهشم الواجهة الأمامية لماكينة صرف آلى تابعة للبنك الأهلى أمام المجلس، حيث تم إخطار خبراء المفرقعات لفحص البلاغ وفرض كردون أمنى وتمشيط المنطقة.

تلقى العميد عاطف مهران مدير إدارة البحث الجنائى بالشرقية، بلاغًا من العميد سعد الصالحى مأمور مركز أبو حماد، يفيد بوقوع دوى انفجار فى محيط مجلس مدينة أبو حماد، أسفر عن تحطم الواجهة الأمامية لمكينة صرف آلى تابعة للبنك الأهلى، وانتقل خبراء المفرقعات وضباط المركز لمكان موقع الانفجار.

فشل محاولة استهداف منزل أمين شرطة بالعريش

>قال شهود عيان، إن مجهولين استهدفوا منزل أمين شرطة فى حى الكرامة بالعريش فجر الجمعة بعبوة ناسفة تم تفجيرها بالقرب من المنزل، وأحدثت تلفيات محدودة دون وقوع إصابات بين أفراد المنزل الذين سارع الأهالى بإخراجهم والاتصال بالشرطة التى حضرت وطوقت المكان.

من جانبها، لم تعلن مديرية أمن شمال سيناء رسميا عن وقوع انفجارات، كما لم تؤكد أو تنفى كل المصادر الأمنية الواقعة، وأكدت المصادر الطبية عدم وصول مصابين لكل مستشفيات شمال سيناء.

ضبط خلية إرهابية تنتمى لـ"بيت المقدس" ببنى سويف

>ألقت الأحهزة الأمنية ببنى سويف القبض على خلية إرهابية مكونة من 5 أشخاص ينتمون إلى تنظيم بيت المقدس، شاركوا فى بعض العمليات الإرهابية التى شهدتها الجمهورية، وأكد مصدر أمنى بمديرية أمن بنى سويف، أن العناصر الإرهابية الخمسة تم ضبطهم بالتعاون مع جهاز الأمن الوطنى بالقاهرة داخل قرية معصرة نعسان التابعة لمركز إهناسيا غرب بنى سويف.

أضاف المصدر، أن الخلية الإرهابية ساعدت فى إتمام عملية التفجير الذى شهده معبد الكرنك بمدينة الأقصر، من خلال دعم الإرهابى على جمال أحمد الذى أصيب فى الحادث، ويقيم بقرية الملاحيات التابعة لمركز ببا جنوب بنى سويف. وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف بالتعاون مع جهاز الأمن الوطنى نجحت فى ضبط المتهمين الخمسة، وبحوزتهم أسلحة نارية وأجهزة كمبيوتر وخرائط لبعض الأماكن الحيوية بالجمهورية.

سفر 742 مصريًا وليبيًا وعودة 206 عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

>أعلنت مديرية أمن مطروح، أن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 742 إلى الجانب الليبى بينهم 186 مصريًا و555 ليبيًا خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 206 مصريين وليبيين بينهم 151 سبق مغادرتهم للبلاد بطريقة شرعية و55 غادروا متسللين بطريقة غير شرعية، ليرتفع عدد العائدين من ليبيا عبر منفذ السلوم منذ يوم 16 فبراير الماضى، عقب تعرض 21 مصريًا للذبح على يد الجماعات الإرهابية وقيام سلاح الجو المصرى على إثر ذلك بدك مواقع الإرهابيين هناك، حتى الآن إلى 65 ألفًا و507 مصريين.