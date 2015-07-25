"الأطباء": مصر تواجه نقصا فى الحضانات بنسبة تصل إلى أقل من ثلث المطلوب

قال الدكتور خيرى عبد الدايم، نقيب الأطباء، لـ"اليوم السابع"، إن مصر تواجه نقصا كبيرا فى الحضانات الموجودة بنسبة تصل إلى أقل من ثلث المطلوب والاحتياج الفعلى للأطفال، لافتا إلى أن الكثير من الحضانات لا تعمل لعدم وجود أطقم التمريض الكافية، مما يدفع الأهالى لرحلة طويلة شاقة للبحث عن حضانة، ولا ينجح فيها إلا عند نجاحه للوصول إلى واسطة، واصفا الوضع بـ"المآساوى".

وتابع عبد الدايم: "الجمعية الشرعية كانت أكثر واحدة لديها حضانات تفوق أعداد ما تملكه وزارة الصحة نفسها، وكل هذا هو نتيجة تقصير من الحكومة لأنها استمرت فى التقصير حتى وصلنا إلى هذا الوضع دون إيجاد حلول، حتى أصبحنا نجد أن أولياء الأمور القادرين على الدفع منهم أيضا لا يجدون مكان لإسعاف أبنائهم حتى تتعرض الأطفال للوفاة".

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