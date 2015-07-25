موجز الصحافة المحلية: أول بروفة لحفل افتتاح قناة السويس بعبور 3 سفن عملاقة

تناولت الصحف المحلية، الصادرة اليوم السبت، عددًا من الأخبار الهامة التى تشغل الرأى العام الداخلى والخارجى، كان أبرزها ما جاء فى جريدة "اليوم السابع" تحت عنوان "أول بروفة لحفل افتتاح قناة السويس"، واستعدادات الهيئة لتشغيل القناة الجديدة، قبل الافتتاح الرسمى يوم 6 أغسطس، ومن المقرر إجراء "بروفة" تشغيل القناة غدًا، بعبور 3 سُفُن عملاقة، بعد انتهاء أعمال التكريك بنسبة 100%، وإطلاق أبواق السفن من موانئ عالمية يوم الافتتاح.

وأبرزت جريدة "الأهرام"، فى صدر صفحتها الأولى، زيارة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، وما أجراه من سلسلة لقاءات مع كبار المسئولين الإيطاليين، فى مقدمتهم الرئيس سيرجيو ماتاريلا، ورئيس الوزراء ماتيو رينزى وروبرتا بينوتى وزيرة الدفاع، بحث خلالها سبل تعزيز العلاقات الثنائية فى مختلف المجالات، ومكافحة الإرهاب فى المنطقة، والتنسيق المشترك لمواجهة تنظيم داعش الإرهابى، كما دعا رئيس مجلس الوزراء نظيره الإيطالى إلى حضور حفل افتتاح قناة السويس الجديدة، وفى الوقت نفسه أبرمت مصر وإيطاليا عدة اتفاقيات فى قطاعات البترول والغاز والأثاث بلغت قيمتها نحو 8.5 مليار دولار، بالإضافة إلى إعلان نوايا بين حكومتى البلدين بشأن سبل تطوير التعاون الثنائى.

ونشرت جريدة "أخبار اليوم"، خبرًا عنوانه "يبدأ غدًا الأحد حجز أكبر عدد من الوحدات السكنية وأراضى الإسكان الاجتماعى"، والتى أعلنت عنها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتصل إلى نحو 30 ألف وحدة سكنية، فى 9 مدن جديدة، على رأسها 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة وبدر، ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة"، بجانب 5 آلاف قطعة أرض فى 10 مدن جديدة، على أن ينتهى حجز الوحدات السكنية فى 16 أغسطس المقبل، بينما ينتهى حجز الأراضى فى 27 أغسطس المقبل.

وكشفت جريدة "المصرى اليوم"، على لسان مصادر دبلوماسية، عن انتهاء الترتيبات الخاصة بجولة الحوار الاستراتيجى المصرى الأمريكى، المزمع عقده فى الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل بالقاهرة، برئاسة سامح شكر، وزير الخارجية، ونظيره الأمريكى جون كيرى، وقالت إنه سيتم عقد عدد من اللجان فى جميع مجالات العلاقات بين القاهرة وواشنطن، سواء فى الناحية الاقتصادية أو السياسية لدفع عجلة الحوار الثنائى للأمام.

ونقلت جريدة "الشروق"، عن مصدر قضائى، أن نيابة شمال الجيزة برئاسة المستشار أحمد البقلى المحامى العام الاول لنيابات شمال الجيزة الكلية، أمر بسرعة القبض على سائق مركب الوراق الغارق، الذى تسبب فى وفاة 32 مواطنًا حتى صباح أمس، وما زالت عملية انتشال الجثث جارية، وذلك بعد أن أكدت التحقيقات الأولية تورطه فى تعريض حياة المواطنين للخطر، وتسببه فى قتلهم وقيادة مركب مخالف لقوانين وشروط النقل النهرى.

- موجز أخبار الساعة 1.. ارتفاع عدد الوفيات بحادث مركب الوراق لـ29 غريقا

>

- أخبار مصر للساعة 6.. محلب يسلم رئيس إيطاليا دعوة حضور افتتاح قناة السويس

>

- موجز الاقتصاد.. دراسة إيطالية: مشروع قناة السويس سيرفع حركة التجارة

>

>