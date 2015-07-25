المحامين:أعددنا مشروع قانون المحاماة يضم زيادة الأتعاب لعرضه على البرلمان

قال ثروت عطا الله، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، إن هناك تعديلات أعدتها نقابة المحامين على قانون المحاماة الحالى تتضمن زيادة أتعاب المحاماة، ليتم عرض هذه التعديلات على البرلمان المقبل.

وأضاف "عطا الله" لـ"اليوم السابع" أن هذه التعديلات قدمتها النقابة فى وقت سابق إلى اللجنة العليا للإصلاح التشريعى إلا أنها تراجعت عنها وأجلتها، انتظارا لانتخاب مجلس النواب لتقدمها فى إطار مشروع قانون متكامل يحقق مطالب وطموحات المحامين.

وأشار عضو مجلس النقابة إلى أن تعديلات قانون المحاماة التى وافقت عليها لجنة الإصلاح التشريعى واعتمدها مجلس الوزراء تناقش حاليا بقسم التشريع بمجلس الدولة، وسيتم إرسالها إلى رئيس الجمهورية عقب اعتمادها من مجلس الدولة ومراجعة صياغتها النهائية، لتصدر فى صيغة قرار بقانون.

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