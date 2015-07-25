حنان عادل.. تجربة شبابية لافتة

فتاة طموحة وجدية، موهوبة ومتميزة عشقت علم الاجتماع منذ الصغر فترجمت هذا العشق إلى كتابات هادفة، جسدتها فيما بعد في شكل حلقات بثتها عبر قناة اليوتيوب لتصل لأكبر قدر من الشباب بأسلوب رائع ومتكامل يمزج ما بين الترغيب والنصيحة، تلك هي حنان عادل أصغر معدة برامج فعمرها لم يتجاوز الـ23 عاماً.

رغم أنها ليست مختصة إلا أنها استطاعت أن تنافس أمثالها في هذا المجال وتترك بصمتها الخاصة، من خلال ابتكاراتها في برنامجها الذي أطلقت عليه اسم «حياتك» ليترجم أحاسيسها ويحاكي واقع شباب اليوم، ويحوي الكثير من المضامين الهادفة لنشر الوعي والخير وحتى الثقافة بين مشاهديه الذين حرصت على أن تكون فئة الشباب هي الغالبة بينهم.

تشجيع وتحفيز

البداية كانت منذ أن تخرجت من كلية التجارة بالجامعة الأميركية في دبي، وحاولت عبثاً البحث عن وظيفة لمدة عام كامل دون جدوى، فتذكرت تشجيع وتحفيز صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لشباب الوطن ذلك الحاكم الذي لا يعرف اليأس وتجاربه لا تعترف بالمستحيل، فكان لهذه القناعات تأثير مباشر لتكون دليلاً وهادياً لحنان تحتذي ويهديها وتهديهم استغلال مواهبها وتبلورها في عمل يفيد الناس عوضاً عن التذمر والوقوع في براثن الإحباط.

وتقول حنان: لست أكاديمية أو محاضرة ولكنني ألمس حاجة المجتمع الماسة لنشر الأخلاق الحميدة، وأقدمت على الخطوة دون انتظار للبيروقراطية، فبدأت بكتابة بعض الروايات والمقالات الاجتماعية التي لاقت صدى كبيراً بين عائلتي وأصدقائي حين كنت أرسلها لهم عبر «الواتس أب» ومواقع التواصل الاجتماعي، فشجعوني كثيراً أن أجسدها للمجتمع على سبيل تعميم الفائدة.

طموح ونجاح

وأضافت من هنا قررت أن أبلور آرائي الاجتماعية منذ خمسة أشهر، في شكل برنامج أبثه للجمهور عبر موقع اليوتيوب، أقدمه بنفسي موقنة بأن ما يصدر من القلب لابد أن يصل إلى القلب، فكنت أعد المادة الإعلامية وأنفذها وأقدمها وأخرجها وأنتجها بنفسي من دون دعم مادي خارجي، ولأنها طموحة فقد رزقها الله عقب شهر واحد من إطلاقها لبرنامجها بوظيفة تنفيذي اتصال في برنامج محمد بن راشد للتعليم الذكي ليكلل نجاحاتها.

4000 مشاهد

وعن اختيارها لاسم البرنامج (حياتك) قالت حنان إنها عقدت جلسة عصف ذهني بمساعدة والدتها وأخيها صلاح، ليتم الاتفاق في النهاية على الاسم وصمم أخوها شعار البرنامج باللغة الإنجليزية وذيله بأول حرفين من كلمة «تكنكال» أي عملي ليحمل الشعار معنى (حياتك في خطوات عملية)، وبلغ عدد مشاهدي البرنامج منذ انطلاقته من خمس أشهر فقط، ما يفوق الـ4 آلاف مشاهد، و89 متابعاً.

وعن هدف البرنامج أكدت حنان أن الغاية منه نشر الوعي والثقافة والخير بين أفراد المجتمع وخاصة شريحة الشباب ومساعدتهم في تطوير ذواتهم، وبث روح التفاؤل وتعزيز الثقة بالنفس، بما ينعكس إيجابياً على الأسرة بل على المجتمع بأكمله.

وتقوم حنان بتصوير بعض الحلقات التي تبرز أسمى أنواع العطاء وهي التطوع من خلال زيارتها لأماكن ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب المرضى في المستشفيات بهدف حث الناس على فعل الخير، ونشر الرسائل الإيجابية لإسعاد الآخرين ومساعدتهم في تخطي مشكلاتهم بإيجابية في دليل صريح على إنجازاتها الإنسانية.

كما تسلط الضوء عن بعض الأمور السلبية والإيجابية في مجتمعنا محاولة طرح الحلول العملية لها من خلال قراءاتها ومطالعتها لكتب اجتماعية، ونفسية، ودينية، وأيضاً من اقتباساتها لمقولات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المقتبسة من معايشة واقعية، كما تنقل لهم خبراتها من مواقف مرت تعلمت منها الكثير.

15 حلقة

تحرص حنان على إنجاز عملها في وظيفتها بتفانٍ لذا تؤجل تصوير حلقات البرنامج التي بلغت 15 حلقة حتى الآن لعطلة نهاية الأسبوع، حيث تقوم بتصويرها داخل منزلها أو حديقة البيت الخارجية، وتعشق قضاء أوقاتها مع عائلتها، تماماً كما تهوى الكتابة والجلوس أمام البحر.

وتطمح حنان في تبني موهبتها من قبل جهة إعلامية مرئية بالدولة لتمنحها مساحة على الشاشة الفضية، تستغلها كجبهة تنموية لقدرات الشباب والشابات ودفعهم في الطريق الصحيح، فمن دون التحفيز والتوجيه والرعاية والعناية والحب لا ينمو شجر ولا يزهر ورد ولا يفيض نبع ولا يصنع الشباب المستقبل الذي يليق بهم وبوطنهم وبأمّتهم.

عبارات محفزة

من ضمن العبارات التي يتضمنها برنامج حنان عادل والتي قامت بتأليفها وبثها بنفسها عبر اليوتيوب هي «كل إنسان يكمن عنده حب الخير لغيره، وكل شخص له رسالة هادفة يطمح أن يوجهها للآخرين، شريطة توفر العزيمة الصادقة والإرادة القوية لديهم والتفاني بالعمل في سبيل الوصول إلى الأهداف الوطنية والقومية وتحقيق طموحات شعوبهم وبلدانهم».

وجدير بالذكر أن أكثر متابعي «حياتك» على اليوتيوب هم صديقات والدة حنان.