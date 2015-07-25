«عاصمتي».. تصون المظهر الحضاري لأبوظبي

أبوظبي - أحمد جمال

«عاصمتي»... مبادرة أطلقتها بلدية مدينة أبوظبي منذ عام 2010 تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وتهدف من خلالها إلى تعزيز مشاركة المجتمع في الارتقاء بمظهر المدينة ومكافحة كل الظواهر السلبية.

وأكدت بلدية أبوظبي أن المبادرة التي يتم تنفيذها على مراحل زمنية وتغطي مختلف مناطق المدينة، تهدف إلى زيادة الوعي المجتمعي حول ظاهرة المشوهات ودور المجتمع في حدوثها والدور المجتمعي المطلوب للقضاء عليها، وضمان تقليل نسب وجودها مستقبلاً، علاوة على تعزيز المشاركة المجتمعية ليكون المجتمع يداً بيد مع المؤسسات الحكومية للحفاظ على مظهر المدينة وخلق بيئة صحية نظيفة.

مشاركة مجتمعية

وأوضحت أنها تسعى من خلال المبادرة إلى الارتقاء بمظهر العاصمة ومناطقها والحفاظ عليها آمنة جميلة بإزالة الظواهر السلبية من الأحياء ومكافحة الممارسات التي تسهم بتشويه الصورة المميزة لمدينة أبوظبي من خلال حلول عملية يلمسها المواطن والمقيم وتعزز الوعي بمخاطر هذه الظواهر وتدمج كل الفئات للتصدي لها ومكافحتها، فتتحول الحملة من نطاق الإجراءات الرسمية إلى المشاركة المجتمعية العملية الكاملة.

وذكرت أن الجديد في مبادرة عاصمتي هذا العام يتمثل في رفع نسبة مشاركة الجهات الحكومية والخاصة في المبادرة، حيث تساند البلدية وتشارك فيها العديد من الجهات الحكومية التي تمثل الشركاء الاستراتيجيين المهمين والذين لهم دور كبير في إنجاح هذه المبادرة وتحقيق أهدافها وفي مقدمتهم الشرطة المجتمعية، مجلس أبوظبي للتعليم، تدوير، هيئة الصحة، وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، الدفاع المدني، إدارة الطوارئ والسلامة العامة، مؤسسة زايد للرعاية الانسانية، الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، مركز خدمات المزارعين، جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، ونادي تراث الإمارات.

مبادرات مستمرة

وقالت إن مبادرة عاصمتي هي إحدى حلقات سلسلة مبادرات البلدية التي تهدف للحفاظ على جمال المدينة، والارتقاء المستمر بالمنجزات التي تم الوصول إليها في مبادرة عاصمتي وتفعيلها وتطويرها، مشيرة إلى أن البلدية انتهت من مشروع منتزهاتنا الذي يهدف للحفاظ على الحدائق العامة، كما أننا نقوم بتنفيذ مجموعة من الفعاليات التوعوية في حدائق الأحياء السكنية، وكذلك الملتقيات مع الأهالي، ولاحقاً سنقوم بطرح مجموعة من المبادرات التي تهدف لتعزيز ثقافة المشاركة المجتمعية والتي تتكامل جميعها مع مبادرة (عاصمتي).

وأشارت إلى أنها وعبر مراكزها الخارجية تقوم بجهود كبيرة للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، عبر الحملات التفتيشية والرقابية المستمرة والمشاركة في الفعاليات المجتمعية التي تهدف إلى تحقيق هذا الغرض ورفع مستوى الحياة والخدمات المقدمة إلى سكان مدينة أبوظبي.

إضاءة

تندرج «عاصمتي» التي أطلقتها البلدية ضمن إطار رؤية البلدية بضمان مستوى الحياة الأفضل والبيئة المستدامة لسكان أبوظبي، ونسعى من خلالها إلى ترسيخ ثقافة مستدامة وتعزيز موقع أبوظبي كواحدة من أفضل المدن على الخريطة العالمية من خلال حشد الطاقات للمشاركة الفعلية للحفاظ على مظهر المدينة، ونظافتها ومكافحة السلوكيات السلبية وتوسيع نطاقها من خلال التوعية بأهمية أهدافها وتعزيز القناعة للمشاركة الفاعلة بها من قبل الأفراد والهيئات والمؤسسات.