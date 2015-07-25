أخبار محافظات مصر.. حبس عاطل ذبح والده بسكين داخل منزله فى بنها

نشر "اليوم السابع" أخبارًا لأحداث مهمة فى عدد من المحافظات، اليوم الجمعة، أبرزها أنه أمر أحمد قنديل رئيس نيابة بنها، بحبس "عاطل" أربعة أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بذبح والده بالسكين.

وشيعت عدد من محافظات مصر، شهداء العملية الإرهابية الأخيرة بسيناء، الذين استشهدوا أمس فى رفح، حيث شيعت بورسعيد جثمان الشهيد حسين حافظ سعيد، 21 سنة، المجند بالقوات المسلحة، والذى استشهد أمس الخميس فى الحادث الإرهابى بـ"رفح"، وذلك عقب صلاة الجمعة بمسجد لطفى شبارة بحى الشرق.

كما وقع انفجار فى محيط مجلس مدينة أبو حماد بمحافظة الشرقية، أسفر عن تهشم الواجهة الأمامية لماكينة صرف آلى تابعة للبنك الأهلى أمام المجلس، حيث تم إخطار خبراء المفرقعات لفحص البلاغ وفرض كردون أمنى وتمشيط المنطقة.

وألقت الأحهزة الأمنية ببنى سويف القبض على خلية إرهابية مكونة من 5 أشخاص ينتمون إلى تنظيم بيت المقدس، شاركوا فى بعض العمليات الإرهابية التى شهدتها الجمهورية. وأكد مصدر أمنى بمديرية أمن بنى سويف أن العناصر الإرهابية الخمسة تم ضبطهم بالتعاون مع جهاز الأمن الوطنى بالقاهرة داخل قرية معصرة نعسان التابعة لمركز إهناسيا غرب بنى سويف.

وإلى أهم الأخبار..

- حبس عاطل ذبح والده بسكين داخل منزله فى بنها بالقليوبية

- بالصور.. الآلاف يشيعون شهداء الحادث الإرهابى بسيناء فى المحافظات.. ويهتفون ضد الإرهاب والإخوان.. أسرة شهيد المنيا: كنا ننتظر عودته لإتمام زفافه.. وخطيبة شهيد كفر الشيخ للإرهابيين: "ربنا يحرق قلبكم"

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- تحطم ماكينة صرف آلى للبنك الأهلى فى انفجار أمام مجلس مدينة أبو حماد

- المتحدث العسكرى: مقتل 12 إرهابيا وتدمير مخزنى متفجرات بالشيخ زويد

>- فشل محاولة استهداف منزل أمين شرطة بالعريش

>- ضبط خلية إرهابية تنتمى لـ"بيت المقدس" ببنى سويف شاركت فى تفجير معبد الكرنك

- الأوقاف: لجنة ثلاثية للتأكد من سيطرة الوزارة على مساجدها بالإسكندرية

>- "أوقاف" قنا: مصادرة كتب متشددة لسيد قطب والحوينى والقرضاوى وحسان

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