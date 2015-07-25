مصرع طفل أسفل عجلات سيارة ببنى سويف

لقى طفل مصرعه، اليوم الجمعة، أسفل عجلات سيارة نقل بقرية تلت التابعة لمركز الفشن جنوب بنى سويف.

كان اللواء رضا طبلية، مدير أمن بنى سويف، تلقى إخطارًا من العقيد عمرو العدل، مأمور مركز الفشن، بوصول الطفل ياسين أحمد فتحى إلى مستشفى الفشن المركزى جثة هامدة.

>ودلت التحريات على أن سيارة نقل دهست الطفل أثناء الزحام فى سوق القرية وفرت هاربة.

>