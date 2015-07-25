حظك اليوم السبت 25 يوليو / تموز 2015

حظك اليوم برج الحمل يوم السبت 25 يوليو / تموز 2015

حظك اليوم برج الثور يوم السبت 25 يوليو / تموز 2015

3- حظك اليوم برج الجوزاء يوم السبت 25 يوليو / تموز 2015

4-حظك اليوم برج السرطان يوم السبت 25 يوليو / تموز 2015

5 - حظك اليوم برج "الأسد" يوم السبت 25 يوليو / تموز 2015

6- حظك اليوم برج العذراء يوم السبت 25 يوليو / تموز 2015

7- حظك اليوم برج الميزان يوم السبت 25 يوليو / تموز 2015

8- حظك اليوم برج العقرب يوم السبت 25 يوليو / تموز 2015

9- حظك اليوم برج القوس يوم السبت 25 يوليو / تموز 2015

10- حظك اليوم برج الجدى يوم السبت 25 يوليو / تموز 2015

11- حظك اليوم برج الدلو يوم السبت 25 يوليو / تموز 2015

12- حظك اليوم برج الحوت يوم السبت 25 يوليو / تموز 2015

>مولود برج الحمل حاد المزاج نتيجة لوقوعة فى كوكب المريخ ينفجر عند غضبه بسرعة الضوء ولكن طبيعته المرحة تساعده على التخلص من هذا العيب، وسرعان ما يهدأ وتعود إليه الابتسامة على أنه قد يتلفظ بألفاظ صعبة وغير لائقة وقت غضب دون أن يدرك، وسوف تجده حزينا ومندهشا عندما تذكره بما قاله أو فعله لأنه لا يقصد الإهانة ولكنها عاصفة الغضب، التى تكون غالبا ضد فكرة أو موقف أو مبدأ معين لا يروق له.>قد يستغرق رجل برج الثور وقتا طويلا كى يختار الفتاة التى يرتبط بها، لكنه إذا اختار فتكون من نصيبه ويشكلها بالحب والرعاية والعناية ويمكن أن يرسل لها الورود يوميا، تعبيرا عن حبه وامتنانه بها، وسوف يميز حبيبته من بين مئات الفتيات من تفاصيلها الدقيقة وليكن عطرها المفضل مثلا، فحيه عميق وستشعر المرأة معه بالآمان الكامل، سوف يتذكر كل مناسبة خاصة بك ويحتفل بها وتكون له أغنى ستذكر بك دائما فأنت الفلك الذى يدور حوله.>صاحب برج الجوزاء متذبذب متقلب المزاج يحب التغيير الدائم ليس له أسلوب محدد فى اى أمر من أموره، وهو حين يبحث عن الفتاة التى يرتبط بها ويحبها يبحث فى نفس الوقت عن الجنيه التى تتأقلم مع تغييرات وتصاحبه فى تقلباته فهذا الرجل لا تلآئمه الزوجة العادية العاطفية والتى تسعى للاستقرار والحياة الثابتة وقد يهجر منزله إذا ما وجد هذا النوع من السيدات بداخله.>هو صاحب أسوب فظ ومظهر عابس ولكنه فى كثير من الأوقات يتحول وبمنتهى السلاسة إلى شخص آخر صاحب أسلوب دافئ وصوت حنون وابتسامة مضيئة قبل أن ينفجر بالضحك، ولكن عندما يكون حزينا يغرق فى بحر من الكآبة وسوف يشعر المحيطين به لاحتياجه للضم والعطف بالرغم من أن كثيرين يهابون منه ويخافون من تصرفاته الفجائية، لكنه رجل يمكن بسهولة أن يدخل على قلبك السعادة وهو فى حالت الطبيعية والكآبه والحزن عندمت يصاب بحالات العصبية والتشاؤم.>إذا أرادت المرأة أن تفوز بقلب مولود برج الأسد عليها إغراقه بالحنان والحب والمجاملة والمداعبة مثلما تداعب الأطفال وفى نفس الوقت عليك بالاحترام والطاعة وعندما تفوزين به لا تندمى فالكمال صفة لا توجد فى أحد على وجه الأرض.>قد يطلق البعض صفة الأنانية على مواليد برج العذراء من الرجال، لكنه كثيرا ما يساعد الغير فى السر والعلن، وهو يؤازر كل أصدقائه فى حل مشكلاتهم ويحاول أن يدخل السعادة على كل المحيطين به ولكن كل تصرفاته بتعقل واعتدال وعندما يطلب منه ما يزيد عما يرضاه له عقله يرفض بمنتهى الحزم ومن هنا أتت صفة الأنانية أى من قدرته على الرفض والامتناع عن عمل كل ما لا يستوعبه عقله.>صاحب رجل معتدل فى كل شئ وسيغرقك بالنصائح المفيدة وإن كان لا يتجاوب معك فى أحلامك الوردية فهو منطقى وحكيم وذكى جدا، علاوة على أن ابتسامته لا تقاوم وأسلوبه فى الإقناع رائع حتى إنك سوف تهزمين فى كل مناقشة تجريها معه وسوف تفضلين الانسحاب من تلك العلاقة التى تشعرك دائما بأنك تابعة له>صاحب برج العقرب يتأثر بمشاعره وانفعالاته وإن كانت لا تظهر على وجهه ولكنها تؤثر فى تصرفاته فبالرغم من تحفظه وغموضه وهدوئه إلا أنه قد يتحول إلى شخص كثير الكلام يعبر عن عواطفه بمنتهى العلانية، وقد يأتى بتصرفات متخليا عن صفة الحذر التى يتحلى بها.>قد يوصف صاحب برج القوس بالتهور والتقلب وهو ما تجد الفتيات صعوبة فى الارتباط به لهذه الأسباب، ورغم انجذابه واندماجة الشديد فى العلاقات والرومانسية الشديدة لكنه عندما تأتى فكرة الارتباط يكر ويفر، ولهذا دائما ما يحذر الناس الفتيات من الارتباط برجل برج القوس لأنك قد تجدين من فرط رومانسيته أنك محلقة فى السماء السابعة، وعندما تقعين فلن يتلقاك ابدا ولم يلام على ذلك فهو لم يعدك بشىء.>يضرب مولود برج الجدى ستارا حديديا حول شخصيته حتى يخفى خجل ورقه مشاعره وحنانه لكنه فى النهاية قوى وصلب، وهو طموح جدا وأحلامه أسطورية، ساكن ورزين بسبب طبيعته الترابية يخدع الناس بهدوئه ويظنون أنه يحب الوحدة ولكنه ليس كذلك ولكنه يحبها عندما لا يجد أحد متجاوب مع أفكاره ويفهمه، يخاف على كرامته ويحترم ذاته، يحب الاطراء والتملق لذلك قد يتفاعل مع المجاملات بطريقة عالية وإذا وجد فى جمع مع الناس يكون هو السيد المتحكم فى كل شىء وكأنه شعله المكان.>رجل برج الدلو يفضل الأعمال الذهنية عن الحرفية ودائما يختار المجالات الغريبة ويجذبه الغموض ايا كان، وهو من أنجح الناس فى مجالا الدعاية والاعلان والمبيعات والاكتشافات هواياته كثيرى حتى أنه يتردد فى اختيار واحدة منها لممارستها فى وقت الفراغ ومن المعتاد أنه يلتزم بمواعيده ولا يتقيد بأى مسئوليات>رجل برج الحوت ليس له حقيقة واضحة، هو لا يهتم بنفسه ويبذل كل طاقته لغيره، ليس هناك معدن يمثله وإنما تمثله انعكاسات لمعانى المعادن الصناعية والمياه تمثله وهى عماده كما هى عماد الكون وسر توازنه وهو البرج الوحيد الذى لا يقوم أى فرد بتاتا على مصاحبته ومن يريده كصديق أو حبيب عليه أن ينمى قدراته الذهنية وسعة أفقه حتى يتكيف معه ويلاحقه.