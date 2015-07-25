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بالفيديو..زوجة مفتش مفرقعات فقد ساقيه: "فخورة بزوجى وجزء منه سبقه للجنة"

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بالفيديو..زوجة مفتش مفرقعات فقد ساقيه: "فخورة بزوجى وجزء منه سبقه للجنة" بالفيديو..زوجة مفتش مفرقعات فقد ساقيه: "فخورة بزوجى وجزء منه سبقه للجنة"
أكدت زوجة مفتش المفرقعات الأمين صلاح سعيد مصطفى، أنها فخورة بزوجها وأن ما بُتر من جسده سبقه للجنة، مشيرة أنها تعودت على ابطاله للقنابل التى تزرعها الجماعة الإرهابية، فكلما أبطل قنبلة بالإسكندرية كانت تعرف بها فتعودت على ذلك، ولأنها كانت واثقة من بطولته فكانت مطمئنة وراضيه بقضاء الله وقدره.
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أضافت أنه فقد ساقيه وأصابع من يده اليسرى وقالت: "أشعر بسعادة كبيرة لأن ما فُقد منه فداء لوطنه.. وصمتت وقالت ضاحكة صلاح يتعامل مع القنبلة كأنها علبة شيكولاتة مشيرة إلى أن نجلها محمد سيفتخر به.

وقالت لى أخ اسمه صلاح أمين شرطة رفض العودة من سيناء لكفر الشيخ، مفضلًا الشهادة فى سبيل الله ولا أنسى مداعبته لزوجى عندما قال له: يا بختك جزء منك سبقك للجنة وأنا ‘ن شاء الله سأسبقك للجنة باستشهادى.

وقالت: نشكر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والخارجية ووزير الأوقاف والشباب والرياضة وأهل الإسكندرية وكفر الشيخ على وقوفهم بجانب زوجى وتشجيعهم له.

وقال صلاح سعيد مصطفى، مفتش مفرقعات، إن عمى "خليل الاختيار" رحمه الله مثلى الأعلى لأنه فقد قدمه فى حرب 1973 وعاش حياته دون إنجاب واليوم أنا امتداد له والحمد لله.

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مصر 365

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