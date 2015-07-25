"السياحة والمصايف": لم نتلق بلاغات عن ظهور سمك القرش بالإسكندرية

أكدت الإدارة العامة للسياحة والمصايف بمحافظة الإسكندرية، أنها لم تتلق أى بلاغات حول ظهور أسماك القرش على شواطئ الإسكندرية.

وقالت الإدارة العامة فى بيان اليوم، إنه لا صحة لما يتم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعى حول ظهور بعض أسماك القرش على شواطئ الإسكندرية.

وأضاف أسامة على، مدير إدارة المصايف أن الإدارة لم تتلق أى بلاغات حول هذا الموضوع، وأنه يجرى عمل جولات مرور على الشواطئ بشكل مستمر.

يذكر أن بعض السلوكيات الخاطئة من المصطافين بالإسكندرية، قد أثارت استياء مواطنى المحافظة والذين واجهوا الأمر بالسخرية ونشر الشائعات مثل ظهور أسماك القرش والتماسيح على شواطئ الإسكندرية.