عودة حركة المرور بطريق مصر الإسكندرية الزراعى بعد توقفها إثر حادث تصادم

عادت حركة المرور على طريق مصر الإسكندرية الزراعى إلى طبيعتها بعد سيطرة قوات الإطفاء على الحريق الذى شب إثر حادث تصادم مروع على الطريق بين سيارة سوزوكى وأخرى نقل محملة بالأسمدة الزراعية أمام كفر الجمال مركز طوخ، مما أدى إلى انقلاب الأخيرة واشتعال النيران فى الكابينة والحمولة الخاصة بها وإصابة سائقها، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وتلقى المقدم إسلام عبد الحميد، وكيل إدارة النجدة، بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الزراعى السريع، مما أدى إلى تعطل الحركة المرورية على الطريق الزراعى السريع مصر الإسكندرية.

وتم إخطار اللواء عرفة حمزة مدير مباحث القليوبية، وانتقل العقيدان أشرف سعيد وكيل مرور القليوبية وعبد الله جلال مفتش مباحث القليوبية، وتبين وقوع الحادث بين السيارة 76304 ملاكى الشرقية ماركة سوزوكى، والسيارة 2941 م ج نقل محملة بالأسمدة، بعدما قطعت الأولى الطريق على الثانية، مما أدى إلى اختلال عجلة القيادة فى يد قائد السيارة النقل، فانقلبت فى الجزيرة الوسطى بالطريق واشتعلت النيران فى الكابينة الخاصة بها، وامتدت النيران لحمولة السيارة النقل والتى التهمت جزءا كبيرا منها، حيث أسفرت الحادث عن توقف حركة المرور فى الاتجاهين وإصابة سائق النقل.

على الفور تم استدعاء الحماية المدنية والسيطرة على الحريق، وتم رفع السيارة بأوناش مجلس مدينة ومركز طوخ وإعادة الحركة المرورية بعد تعطل دام ساعة ونصف.

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