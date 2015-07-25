اتباع نظام غذائى صحى يقى من الإصابة بالسكر والقلب والعته

كشفت دراسة علمية حديثة، أن اتباع نظام غذائى صحى يقلل من خطر التعرض للإصابة بخلل وظائف الدماغ مع التقدم فى العمر.

ووجد الباحثون خلال الدراسة، أن كبار السن الذين يتبعون حمية صحية انخفضت لديهم فرص الإصابة بضعف الوظائف التنفيذية للمخ بنسبة 35 فى المئة.

وأوضح الباحثون أن تلك الوظائف هى مجموعة من مهام الدماغ، بما فى ذلك الذاكرة، والمنطق، وحل المشكلات ومهارات التخطيط، وقال الباحثون إن اتباع نظام غذائى صحى قد يؤثر على الإدراك ويعزز مهارات التفكير من خلال عدة آليات فى المخ.

وقالت الباحثة كارول ديربى أستاذ علم الأعصاب وعلم الأوبئة فى كلية ألبرت أينشتاين للطب فى مدينة نيويورك، أن اتباع نظام غذائى صحى يقلل من معدلات الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ويعزز اكتساب وزن صحى، مع انخفاض خطر الإصابة بمرض السكرى، والحد من ارتفاع نسب الإصابة بالتدهور المعرفى والإصابة بالعته.

وأضاف الباحثون أنه لم يفت الآوان على بدء اتباع نظام غذائى صحى للوقاية من أمراض المخ والقلب والأوعية الدموية، حتى فى سن الشيخوخة.

وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health Day News”.

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