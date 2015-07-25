استخدام الـ"فيسبوك" أكثر من ساعتين يوميا بيزيد فرص "انتحارك"

حذرت دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من كلية أتاوا للصحة العامة فى كندا، من الأضرار الصحية الناجمة عن الإسراف فى استخدام شبكات التواصل الاجتماعى المختلفة، وخاصة ً "فيسبوك" و"تويتر" و"إنستجرام" .

وأشارت الدراسة إلى أن المراهقين الذين يستخدمون هذه الشبكات لمدة تزيد عن الساعتين فى اليوم غالبًا ما ترفع فرص إصابتهم بمشاكل واضطرابات نفسية، ويرتفع خطر إصابتهم بالاكتئاب، وقد يصل الأمل إلى محاولة الانتحار.

وأكد الباحثون أن الأشخاص الذين يتعرضون للميول الانتحارية غالبًا ما يقضون ساعات طويلة على شبكات التواصل الاجتماعى بمعدل 6 أضعاف مقارنة بالأشخاص العاديين، لافتين فى الوقت نفسه أنه لم يكن واضحًا بشكل كاف طبيعة العلاقة بينهما، هل الإسراف فى استخدام شبكات التواصل الاجتماعى هو الذى يؤدى إلى محاولة الانتحار والاضطرابات النفسية أم العكس.

وأضافت الدراسة أن الآباء يجب أن ينتبهوا جيدًا بشأن الاستخدام المطول لأبنائهم لشبكات التواصل الاجتماعى لأنه قد يكون دلالة على معاناتهم من بعض المشاكل والاضطرابات النفسية.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة العلمية " Cyberpsychology, Behavior and Social Networking"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الثالث والعشرين من شهر يوليو الجارى.

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