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بعض أدوية السكر تقى من الإصابة بالشلل الرعاش

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بعض أدوية السكر تقى من الإصابة بالشلل الرعاش بعض أدوية السكر تقى من الإصابة بالشلل الرعاش
كشفت دراسة علمية حديثة، أن هناك فئة من العقاقير المستخدمة لعلاج مرض السكر قد تقلل من نسب الإصابة بمرض باركنسون "الشلل الرعاش".

وأظهرت الدراسة التى نشرت فى مجلة “Plos One”، أن مرضى السكر الذين يتناولون دواء “glitazone”، كانوا أقل عرضة للإصابة بمرض باركنسون، بالمقارنة بالمرضى الذين يتناولون نوعية أخرى من الأدوية.
>وتشير التقديرات إلى أن حوالى 1 من بين كل 500 شخص يعانى بمرض باركنسون، وحتى الآن لا توجد علاجات فعالة تعالج بشكل مباشر هذا المرض الذى يقتل الخلايا العصبية التى تنتج الدوبامين.

وأوضح الباحثون أن الدوبامين مادة كيميائية موجودة فى الدماغ لا غنى عنها لنقل الإشارات إلى العضلات التى تتحكم فى الحركة.

وقد أظهرت الدراسات التى أجريت على الحيوانات المختبرية أن دواء “glitazones” قد يمنع فقدان الخلايا العصبية، مما يقلل من خطر الإصابة بالشلل الرعاش.

وأضاف الباحثون أن اتباع نظام غذائى صحى علي مدار العمر يقلل أيضًا من خطر الإصابة بمرض الشلل الرعاش.

وقد نشرت نتائج الدراسة مؤخرًا عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health Day News”.
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مصر 365