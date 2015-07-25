«جند الخلافة» في الجزائر يعين أميرًا جديدا له

أعلن تنظيم «جند الخلافة» في أرض الجزائر الإرهابي الناشط في منطقة القبائل الجزائرية؛ عن تعيين أمير جديد له يدعى، بن هنى محمد الملقب بـ زبير، وذلك خلفًا لأميره الذى قتل في العملية العسكرية الأخيرة للجيش الجزائري التي شنها في العشرين من مايو الماضي في ولاية البويرة.

و نقلت «وكالة انباء الشرق الأوسط» عن موقع «كل شىء عن الجزائر» الناطق بالفرنسية، أن الأمير الجديد لتنظيم جند الخلافة في أرض الجزائر الموالى لتنظيم داعش الارهابي، يبلغ من العمر 44 عامًا وينحدر من ولاية البليدة، وقد انضم للتنظيمات الإرهابية عام 1993 ثم تولى العديد من المسئوليات داخل الجماعة السلفية للدعوة والقتال التى أصبحت الآن القاعدة في بلاد المغرب الإسلامى، وكان آخر منصب له هو أمير كتيبة خالد بن الوليد) الناشطة في المنطقة الواقعة بين ولايات البليدة والمدية وبومرداس.

يذكر أن تنظيم جند الخلافة في أرض الجزائر، هو المسئول عن خطف وذبح المواطن الفرنسي إيرفيه جوردال فى شهر سبتمبر الماضي في جبال جرجرة، حيث كان يقوم بجولة برفقة خمسة جزائريين أطلق الخاطفون سراحهم.

وقد انشق تنظيم جند الخلافة في أرض الجزائر عن ما يعرف «تنظيم القاعدة» في بلاد المغرب الإسلامي في سبتمبر الماضي وأعلن ولاءه لداعش ومبايعة البغدادى.