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«محلب» يصل القاهرة بعد زيارة استغرقت 3 أيام لإيطاليا

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«محلب» يصل القاهرة بعد زيارة استغرقت 3 أيام لإيطاليا «محلب» يصل القاهرة بعد زيارة استغرقت 3 أيام لإيطاليا

محلب – ارشيفية

وصل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الجمعة، المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء بعد زيارة لإيطاليا، استغرقت 3 أيام، التقى خلالها نظيره الإيطالي، ورئيس دولة إيطاليا، ووزيرة الدفاع ووزير الخارجية، كما تفقد رئيس الوزراء الجناح المصري بمعرض ميلانو الدولى، والتقى الجالية المصرية وشهد توقيع 7 اتفاقيات تعاون مع إيطاليا.

وتم خلال اللقاء التأكيد على علاقات التحالف الاستراتيجى القائمة بين البلدين، والتى حاول الإرهاب بالاعتداء على القنصلية الإيطالية إحداث شرخ بها، والوقيعة بين البلدين، إلا أن موقفهما الواضح والرافض للإرهاب قد أثبت صلابة تلك العلاقة، وهو ما أكده رئيس الوزراء الإيطالى فى تصريحات له، ووزير الخارجية فى زيارته للقاهرة عقب هذا الحادث.

 

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