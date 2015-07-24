فيريرا يرفض حضور الجماهير في مران الزمالك قبل ' التتويج رسميا '

رفض جوزفالدو فيريرا الميدر الفني للزمالك حضور الجمهور في تدريبات الفريق المقررة يوم الثلاثاء المقبل قبل مواجهة طلائع الجيش في الجولة المؤجلة من المرحلة 21 للدوري المصري.

ويحتاج الزمالك لتحقيق نتيجة إيجابية سواء التعادل أو الفوز ليحسم الدوري رسميا بعد وصوله للنقطة 83.

وبحسب الموقع الرسمي للزمالك فإن حرص فيريرا على التركيز الكامل من قبل اللاعبين فإنه رفض حضور الجمهور يوم الثلاثاء.

ووعد فيريرا بحضور الجماهير بعد انتهاء المنافسة رسميا على الدوري للاحتفال معهم باللقب الغالي.

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك قد أكد فتح الباب أمام جمهور الزمالك يوم الثلاثاء المقبل قبل تحويله الأمل للجهاز الفني لإبداء رأيه بالموافقة من عدمها.

وبذلك يتأجل حضور جمهور الزمالك لملعب عبد اللطيف جميل (حلمي زامورا سابقا) إلى حين حصول الفريق على نقطة على الأقل من مباراة طلائع الجيش أو وادي دجلة المتبقيتين.