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تقرير تخيلي - كيف سيصبح تشكيل الأهلي عندما يعود أحمد فتحي

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اقترب بشكل كبير موعد عودة أحمد فتحي من جديد إلى الأهلي بعدما فسخ تعاقده مع نادي أم صلال القطري حسبما علم FilGoal.com.

علم FilGoal.com أن فتحي طلب من إدارة أم صلال فسخ تعاقده بصفة ودية نتيجة لعدم شعوره بالراحة في قطر.

واتفق الطرفان على صيغة ودية لإنهاء التعاقد وبالفعل تم فسخ التعاقد يوم الجمعة بين اللاعب وناديه القطري بحسب مصدر مقرب من اللاعب. (طالع التفاصيل)

الأهلي أكد عن طريق علاء عبد الصادق إن فور إنهاء فتحي لعقده مع أم صلال سينضم مباشرة إلى الأهلي. (طالع التفاصيل)

فتحي مبروك المدير الفني للأهلي يرى أن أحمد فتحي ليس مجرد إضافة دفاعية بل يمكنه أيضا اللعب في أكثر من مركز أبرزهم الارتكاز.

FilGoal.com يستعرض شكل خطة الأهلي في حالة لعب فتحي كظهير أيمن. ومشاركة فتحي كلاعب وسط مدافع.

لو شارك أحمد فتحي كظهير أيمن

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لو شارك أحمد فتحي كارتكاز

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