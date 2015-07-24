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محمد يوسف: اجهاد الكأس سبب الخسارة أمام مازيمبي

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محمد يوسف: اجهاد الكأس سبب الخسارة أمام مازيمبي محمد يوسف: اجهاد الكأس سبب الخسارة أمام مازيمبي

برر محمد يوسف المدير الفني لسموحة خسارته أمام مازيمبي 2-0 في دوري أبطال إفريقيا على ملعبه أن لاعبيه مجهدين من كأس .

وتأهل سموحة لربع نهائي الكأس بعد الفوز على النصر 4-1 بقيادة محمد يوسف في أول مباراة رسمية.

وقال يوسف في المؤتمر الصحفي: "اللاعبون مجهدون بسبب كأس مصر.. القائمة الإفريقية بها 25 لاعبا ولا أملك إلا 18 اسما فقط دخلت بهم المباراة".

وأضاف "ليس لدي خيارات لألعب بقائمة في الكأس وأريح البعض.. ولهذا تراجع الأداء أمام مازيمبي".

وتابع "كما أنني مازالت في الأسبوع الأول للفريق وعندما فزت على النصر قالوا إن هذه بصمتي وأنكرت هذا لأنني لم يسعفني الوقت لعمل شيء".

وأتم "مازيمبي فريق قوي وهو نفس الذي توج بدوري أبطال إفريقيا 2012".

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