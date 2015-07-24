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قافلة طبية بالعامرية ومتابعة لإنشاء كوبرى المشاة غرب الإسكندرية

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قافلة طبية بالعامرية ومتابعة لإنشاء كوبرى المشاة غرب الإسكندرية قافلة طبية بالعامرية ومتابعة لإنشاء كوبرى المشاة غرب الإسكندرية
نظمت مديرية الصحة بالإسكندرية بالتنسيق مع حى العامرية، قافلة طبية تحت إشراف علاء يوسف رئيس حى العامرية ثان والقائم بأعمال حى العامرية أول، للكشف والعلاج والفحوصات المجانية بقبلى أمام مجمع مدارس أم سلمة.

من جهه أخرى تابع حى غرب بقيادة العميد محمد أبو شبانة أعمال إنشاء كوبرى المشاة بكفر عشرى الذى يخدم أهالى المنطقة ويمر فوق ترعة المحمودية حيث تم الانتهاء من الأعمدة وجوانب وأرضية وممشى الكوبرى استعدادا للانتهاء منه خلال أسبوعين، ووجه رئيس الحى بسرعة الانتهاء من الأعمال لمنفعة الأهالى.

كما قامت إدارة النظافة بحى وسط برفع مخلفات القمامة والأتربة بترعة المحمودية بداية من كوبرى محرم بك حتى كوبرى النزهة قبلى وبحرى وذلك استكمالا لحملات رفع القمامة بنطاق الحى.

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