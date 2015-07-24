وزارة الصحة: ارتفاع ضحايا مركب "الوراق" إلى 33 غريقا

أكدت وزارة الصحة ارتفاع عدد حالات الوفاة فى حادث غرق مركب جزيرة الوراق بنهر النيل إلى 33 حالة وفاة، وتم نقل الجثث إلى مشرحة معهد ناصر ومشرحة مستشفى التحرير العام بإمبابة.

وقالت وزارة الصحة فى بيان لها منذ قليل إنه تم الانتهاء من استخراج تصاريح الوفاة لـ32 متوفى، ولا تزال حالة وفاة فى مشرحة مستشفى التحرير العام بانتظار انتهاء الإجراءات القانونية لتسليمها لذويها، ولا تزال جهود البحث عن الضحايا مستمرة وجار المتابعة.

- الصحة: ارتفاع عدد حالات الوفاة فى حادث غرق مركب الوراق لـ32 حالة