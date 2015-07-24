بالفيديو - عارضة مازيمبي تحرم العجيزي من هدف رائع

حرمت عارضة نادي مازيمبي هدف التعادل لصالح سموحة بعدما وقفت أمام رأسية هاني العجيزي.

مازيمبي يحل ضيفا على سموحة في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

شوط أول انتهى لصالح الضيوف بهدف في الدقيقة 41 عن طريق راينفورد كالابا.

وفي الدقيقة 48 ومع انطلاق الشوط الثاني أرسل علاء علي عرضية متقنة وضعها هاني العجيري رأسية كانت في طريقها لهز الشباك لولا العارضة.

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ويحتل مازيمبي المركز الثالث بنقطتين فقط بينما يأتي سموحة ثانيا برصيد 3 نقاط قبل انطلاق مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى في دوري الأبطال.