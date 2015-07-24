7 وصايا عند اختيار الخشب لأرضيّة منزلك

برغم تعدّد طرق كساء الأرضيّات، إلا أن خامة الخشب المستخدمة لهذه الغاية تبقى الأكثر عمليّةً والأكثر استيعاباً لكل أساليب التأثيث، لأنها تتسم بالجمال والتنوّع والترف، كما أنّها طبيعيّة وحياديّة وذات خاصيّة هامّة في قبول الديكورات المعاصرة و"الفانتازية" والتقليديّة و"الأنتيك"، على السواء.

إذا وقع إختيارك على الخشب لكسوة أرضيّات غرف منزلك، تحتاجين إلى التأنّي والدراسة والتحلّي بقليل من الصبر للوصول إلى أفضل النتائج، خاصّة أن هذه الأرضيات يمكن أن تدوم لعشرات السنين وليس من السهولة تغييرها، كما أنّها تكلّف مبالغ ليست بقليلة. إليك بعض الوصايا، التي تعينك على الإختيار، في هذا المجال:

1. حاولي أن تختاري نوع ولون الخشب، الذي يتناسب مع سطوح الخشب الخاصّة بالأثاث، مثل: المناضد والخزانات ودواليب الثياب والأبواب وإطارات النوافذ، تلافياً للتصادم البصري بين أنواع الخشب المختلفة. لكن، هذا لا يعني أن تكون كلّها بنوع ولون واحد، فالمطلوب هو التناغم ليس إلا.

2. يجب الأخذ بعين الإعتبار أن الخشب يتمدّد بالحرارة ويتقلّص بالبرودة، ما يعني أن القياسات يجب أن تكون متوافقة مع هذه التغييرات المناخيّة.

3. إذا كنت ترغبين في تركيب أرضيّات خشب في أماكن رطبة، كالمطبخ أو الحمّام أو مكان قريب من حوض السباحة، يجدر بك البحث عن نوع خاصّ من الخشب المقاوم للماء وصقله بكميّة كبيرة من الورنيش، أو الزيت.

4. يمكن تغطية الأرضيّات الخشب بقطع من السجّاد الملوّن والمنقوش، وهذه إحدى مزاياها الجميلة التي تجعلها متناغمة مع معظم أنواع السجاد العصري والقديم.

5. كلّما كانت الأرضيّات الخشب عالية الجودة، كلّما ارتفع ثمنها. لذا، إذا كانت ميزانيتك محدودة، يمكن استخدام الأنواع الجيّدة من الخشب في الصالون وغرفتي المعيشة والطعام، والأقلّ جودة في غرف النوم، أو غرف الأطفال.

6. طراز البيت والأثاث والديكور، كلّها عوامل هامّة في تحديد نوع الأرضيّات، فخشب "الأنتيك" مثلاً يناسب البيوت التقليدية أو ذات الطراز العربي أو الفكتوري، فيما يناسب الخشب الطبيعي والصقيل البيوت المعاصرة.

7. عند الشراء، لا تحكمي على الأرضيّة الخشب من خلال لوحة خشب واحدة معروضة في المتجر، بل من الهام أن تعرفي ما سوف يكون عليه الشكل النهائي بعد أن ترصف اللوائح الخشب مع بعضها وعلى مساحة واسعة. يمكن أن تطلبي رؤية صورة أو نموذج، أو تطلبي رصف مجموعة من الألواح أمامك كي تكون لديك فكرة تقريبية تساعدك في الإختيار. وتذكّري أيضاً أن الإضاءة في المتجر تختلف عن إضاءة البيت، وما يعجبك هناك قد لا يرضي ذوقك عندما يتحوّل إلى البيت.

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