بالصور.. مديرية أمن كفر الشيخ تكرم مفتش مفرقعات فقد ساقه وأصابع يده أثناء أداء عمله

كرّمت مديرية أمن كفر الشيخ، اليوم الجمعة، صلاح سعيد مصطفى خبير المفرقعات الذى فقد ساقيه وعدد من أصابع يده اليسرى أثناء إبطال مفعول قنبلة بالإسكندرية.

وتوافد المئات من أهالى قلين ووفد من المحافظة برئاسة اللواء محمود مطاوع رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ نيابة عن الدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ ومأمور مركز شرطة قلين ومعاونى مباحث قلين نيابة عن اللواء محمد عاطف شلبي مدير أمن كفر الشيخ وعدد من زملاء البطل بإدارة المفرقعات بالإسكندرية.

وكان البطل خبير المفرقعات صلاح سعيد مصطفى قد عاد من رحلة علاج من لندن لتركيب أطراف صناعية ونجحت العملية ليعود لأرض الوطن ليحتفل به زملاؤه وأهالى كفر الشيخ.



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صلاح مع زوجته وابنهما



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الاختيار ونله محمد



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الاختيار ورئيس مدينة قلين ووفد المحافظ ومأمور مركز قلين ووفد مديرية الأمن



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الاختيار وعدد من أهالي القرية



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زملاء الاختيار في إدارة المفرقعات بالإسكندرية



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الاختيار وعدد من التنفيذيين والشعبيين



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جانب من الوفود لتكريم الاختيار



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الاختيار ونجله



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الاختيار وأهالي القرية



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الاختيار سعيد بعودته



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الاختيار وعمه ووالد زوجته



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الاختيار بين أحباءه



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الاختيار اثناء الاحتفال



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الاختيار ووفد المحافظة ومأمور قلين ووفد مديرية الأمن ووالدة الاختيار



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الاختيار يقف ويشعر بالراحة بعد تركيب الأطراف الصناعية



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الاختيار وأحباءه



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الاختيار والمهنئين



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جانب من حفل التكريم



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الاختيار وأهالي القرية يهنئونه



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جانب من تكريم الاختيار بحضور الشعبيين



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الوفود التي جاءت لتهنئة الاختيار