أخبار عاجلة

بيان من الداخلية تكشف فيه تفاصيل انفجار المحلة -
تفاصيل اجتماع رؤساء المحاكم الإفريقية في السودان.. والزناتي: "البشير" وفر لنا حراسة شديدة تخوفًا من الإخوان -
سر «خاتم الكعبة» و«أفضل قُبلة من فنانة».. أسرار جديدة يكشفها سمير صبري -
ستاد مصر: الأجواء والاستعدادات النهائية للقاء طنطا أمام إنبي -
بالصور.. إزالة تعديات على شاطىء الأنفوشى وسط الإسكندرية -
محافظ الوادي الجديد يحظر زراعة النباتات المستهلكة للمياه -
«ON Sport» تحصل على حقوق بث بطولة الاتحاد الدولي للتايكوندو -
الأهلي يعلن قائمته للسوبر وكأس الكؤوس الإفريقي لكرة اليد -
سحر الهواري: زيارة «جيجز» لمصر تعظيم لدورها إفريقيا -
ستاد مصر: تشكيل مباراة طنطا أمام إنبي وتوقعات لأداء لقاء الجريحين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

إطلاق اسم شهيد الواجب بسيناء على مدرسة بقريته فى الشرقية

Google+ Print
إطلاق اسم شهيد الواجب بسيناء على مدرسة بقريته فى الشرقية إطلاق اسم شهيد الواجب بسيناء على مدرسة بقريته فى الشرقية
‎قرر الدكتور رضا عبد السلام إبراهيم، محافظ الشرقية، اليوم الجمعة، إطلاق اسم الشهيد مجند "أحمد السيد الطنطاوى" على مدرسة فى قريته تخليدًا لذكراه، وهى مدرسة كفر الحصر الابتدائية.

كان المحافظ قد أجرى اتصالًا هاتفيًا بوالدة الشهيد وقدم لها واجب العزاء وسألها عن أى احتياجات أو مشاكل تخص الأسرة ليتم حلها فورًا وأكد محافظ الشرقية أنه سيزور منزل الأسرة لتقديم واجب العزاء.

وتنفيذًا لتكليف محافظ الشرقية اللواء ممدوح طه محمود، رئيس مركز ومدينة الزقازيق، تم تعليق لافتة تحمل اسم الشهيد أحمد السيد الطنطاوى على المدرسة الابتدائية بكفر الحصر اليوم الجمعة.

جدير بالذكر أن أحمد السيد الطنطاوى استشهد أول أمس الأربعاء فيما أصيب 3 مجندين آخرين إثر استهداف مدرعة كانت تقلهم بعد انفجار عبوة ناسفة زرعتها عناصر تكفيرية فى منطقة رفح بشمال سيناء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365