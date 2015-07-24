إطلاق اسم شهيد الواجب بسيناء على مدرسة بقريته فى الشرقية

‎قرر الدكتور رضا عبد السلام إبراهيم، محافظ الشرقية، اليوم الجمعة، إطلاق اسم الشهيد مجند "أحمد السيد الطنطاوى" على مدرسة فى قريته تخليدًا لذكراه، وهى مدرسة كفر الحصر الابتدائية.

كان المحافظ قد أجرى اتصالًا هاتفيًا بوالدة الشهيد وقدم لها واجب العزاء وسألها عن أى احتياجات أو مشاكل تخص الأسرة ليتم حلها فورًا وأكد محافظ الشرقية أنه سيزور منزل الأسرة لتقديم واجب العزاء.

وتنفيذًا لتكليف محافظ الشرقية اللواء ممدوح طه محمود، رئيس مركز ومدينة الزقازيق، تم تعليق لافتة تحمل اسم الشهيد أحمد السيد الطنطاوى على المدرسة الابتدائية بكفر الحصر اليوم الجمعة.

جدير بالذكر أن أحمد السيد الطنطاوى استشهد أول أمس الأربعاء فيما أصيب 3 مجندين آخرين إثر استهداف مدرعة كانت تقلهم بعد انفجار عبوة ناسفة زرعتها عناصر تكفيرية فى منطقة رفح بشمال سيناء.