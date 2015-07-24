أخبار عاجلة

بيان من الداخلية تكشف فيه تفاصيل انفجار المحلة -
تفاصيل اجتماع رؤساء المحاكم الإفريقية في السودان.. والزناتي: "البشير" وفر لنا حراسة شديدة تخوفًا من الإخوان -
سر «خاتم الكعبة» و«أفضل قُبلة من فنانة».. أسرار جديدة يكشفها سمير صبري -
ستاد مصر: الأجواء والاستعدادات النهائية للقاء طنطا أمام إنبي -
بالصور.. إزالة تعديات على شاطىء الأنفوشى وسط الإسكندرية -
محافظ الوادي الجديد يحظر زراعة النباتات المستهلكة للمياه -
«ON Sport» تحصل على حقوق بث بطولة الاتحاد الدولي للتايكوندو -
الأهلي يعلن قائمته للسوبر وكأس الكؤوس الإفريقي لكرة اليد -
سحر الهواري: زيارة «جيجز» لمصر تعظيم لدورها إفريقيا -
ستاد مصر: تشكيل مباراة طنطا أمام إنبي وتوقعات لأداء لقاء الجريحين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

الوادى الجديد تدشن برنامجا للاحتفال بافتتاح قناة السويس الجديدة

Google+ Print
الوادى الجديد تدشن برنامجا للاحتفال بافتتاح قناة السويس الجديدة الوادى الجديد تدشن برنامجا للاحتفال بافتتاح قناة السويس الجديدة
تستعد محافظة الوادى الجديد للاحتفال بافتتاح قناة السويس الجديدة، حيث تم الانتهاء من تركيب 18 لوحة عرض كبيرة عن قناة السويس الجديدة فى ميادين المحافظة الرئيسية بمراكزها الخمسة بواقع 8 فى مدينة الخارجة، و4 فى مركز الداخلة، و3 بكل من مدن بلاط، باريس، الفرافرة.

كما سيتم تركيب شاشات عرض لنقل احتفالات افتتاح قناة السويس الجديدة، على الهواء مباشرة كما ستشارك فرقة الوادى الجديد للفنون الشعبية فى تقديم فقرات فنية واستعراضية فى حفل الافتتاح الرسمى للقناة، وسيتم إطلاق الألعاب النارية فى الهواء بواسطة قوات الجيش لمدة 6 ايام متواصلة احتفالا بافتتاح قناة السويس الجديدة بميادين وشوارع محافظة الوادى الجديد اعتبار من أول أغسطس وحتى يوم 6 أغسطس المقبل الموافق ليوم الافتتاح.

كما سيتم تركيب ألعاب ليزر هوائية، أعلى مبنى ديوان عام المحافظة القديم فى شارع جمال عبد الناصر فى مدينة الخارجة، وأعلى مبنى رئاسة مركز الداخلة فى مدينة موط، لتنفيذ رسومات وأشكال هوائية بأشعة الليزر عن القناة الجديدة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365