الوادى الجديد تدشن برنامجا للاحتفال بافتتاح قناة السويس الجديدة

تستعد محافظة الوادى الجديد للاحتفال بافتتاح قناة السويس الجديدة، حيث تم الانتهاء من تركيب 18 لوحة عرض كبيرة عن قناة السويس الجديدة فى ميادين المحافظة الرئيسية بمراكزها الخمسة بواقع 8 فى مدينة الخارجة، و4 فى مركز الداخلة، و3 بكل من مدن بلاط، باريس، الفرافرة.

كما سيتم تركيب شاشات عرض لنقل احتفالات افتتاح قناة السويس الجديدة، على الهواء مباشرة كما ستشارك فرقة الوادى الجديد للفنون الشعبية فى تقديم فقرات فنية واستعراضية فى حفل الافتتاح الرسمى للقناة، وسيتم إطلاق الألعاب النارية فى الهواء بواسطة قوات الجيش لمدة 6 ايام متواصلة احتفالا بافتتاح قناة السويس الجديدة بميادين وشوارع محافظة الوادى الجديد اعتبار من أول أغسطس وحتى يوم 6 أغسطس المقبل الموافق ليوم الافتتاح.

كما سيتم تركيب ألعاب ليزر هوائية، أعلى مبنى ديوان عام المحافظة القديم فى شارع جمال عبد الناصر فى مدينة الخارجة، وأعلى مبنى رئاسة مركز الداخلة فى مدينة موط، لتنفيذ رسومات وأشكال هوائية بأشعة الليزر عن القناة الجديدة.