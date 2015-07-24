"اليوم السابع": أول بروفة لحفل افتتاح قناة السويس

تنشر "اليوم السابع" فى عددها الصادر غدًا السبت تحت عنوان "أول بروفة لحفل افتتاح قناة السويس"، استعدادات الهيئة لتشغيل القناة الجديدة، قبل الافتتاح الرسمى يوم 6 أغسطس.

ومن المقرر إجراء "بروفة" تشغيل القناة غدًا، بعبور 3 سُفُن عملاقة، بعد انتهاء أعمال التكريك بنسبة 100%، وإطلاق أبواق السفن من موانئ عالمية يوم الافتتاح.

وتقرأ على صفحات "اليوم السابع" غدًا..

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