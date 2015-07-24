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شرطة السياحة تكشف حقيقة الشاب "بسنت" بعد ضبطه يمارس الشذوذ مع ثرى عربى

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شرطة السياحة تكشف حقيقة الشاب "بسنت" بعد ضبطه يمارس الشذوذ مع ثرى عربى شرطة السياحة تكشف حقيقة الشاب "بسنت" بعد ضبطه يمارس الشذوذ مع ثرى عربى
تمكنت الإدارة العامة لشرطة السياحة والأثار برئاسة اللواء أحمد مصطفى شاهين مدير الإدارة، من ضبط شاب فى العقد الثانى من العمر شاذ جنسيًا وذي ملامح أنثوية، أثناء ممارسته الرذيلة داخل أحد الفنادق الشهيرة بمنطقة بولاق أبو العلا.

بداية الواقعة كانت بتلقى العميد أحمد كشك مدير مباحث آداب السياحة، معلومة تفيد ممارسة فتاة الدعارة داخل أحد الفنادق بمنطقة بولاق أبو العلا، وبعرض تلك المعلومات على اللواء علاء السباعى مدير مباحث شرطة السياحة، وبإجراء التحريات، توصلت الإدارة إلى صحة المعلومة الواردة إليهم.

تحركت قوة أمنية بقيادة كل من المقدم أيمن حسن والرائد محمد الجوهرى من مباحث شرطة السياحة، إلى الفندق المذكور وتم ضبط الفتاة والتى تدعى "بسنت.ن" أثناء ممارستهما الرذيلة مع ثرى عربى، وكانت المفاجأة حينما كشفت التحقيقات مع المتهمة، أنه شاب 18 سنة شاذ جنسيًا وله ملامح أنثوية، ومقيم بمنطقة حدائق القبة، واسم بسنت الذى عرف به اسم مستعار والحقيقى "عمرو" ويسعى لإجراء عملية جراحية لتحويله إلى أنثى، فتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة التى أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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مصر 365