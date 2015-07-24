كلوي كردشيان تطل في برنامج جديد

بالرغم من إنشغالها بإنهاء معاملات طلاقها من زوجها لاعب كرة السلة Lamar Odom، ومواجهتها الكثير من المشاكل العائلية، إلا أن النجمة العالمية Khloe Kardashian لم تشأ الحد من إطلالاتها التلفزيونية.

وذكر مصدر مقرب من Kardashian أنها ما زالت تعير حياتها المهنية اهتماماً كبيراً والدليل هو إعلانها عن تقديم برنامج تلفزيوني جديد هو "Kocktails with Khloé" .

وأعلنت Khloe من خلال صفحتها على موقع إنستغرام عن انها ستقدم برنامج "Kocktails with Khloé" الجديد على شبكة "FYI" .

ونشرت صورة لها وعلقت تحتها "أتوق لأن أطلعكم على ما لدي لهذا البرنامج".

وأوضحت الشبكة بالقول ان البرنامج يضم 8 حلقات، مدة كل منها ساعة واحدة، وسوف يبدأ عرضه في أواخر الـ2015.

ولم تكشف الشبكة عن تفاصيل البرنامج، مكتفية بالقول ان Kardashianستستضيف خلاله مشاهير وأصدقاء في المطبخ وحول طاولة العشاء مليئة بالأطعمة اللذيذة وثقافة البوب والحوارات، والألعاب المسلية.