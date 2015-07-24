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دليلك لتتألقي بأسلوب LadyLike على طريقة النجمات

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دليلك لتتألقي بأسلوب LadyLike على طريقة النجمات دليلك لتتألقي بأسلوب LadyLike على طريقة النجمات

الجمعة 24-07-2015 13:37

كانت الدوقة كيت ميديلتون Kate Middleton محط الأنظار منذ اليوم الأول لظهورها كأحد أفراد العائلة الملكية، وقد تفردت بأسلوبها الكلاسيكي وتنسيقاتها الجذابة في كل ظهور لها، ويبدو أنّ تأثيرها كان كبيراً على عالم الموضة حيث عمدت بعض النجمات لتقليد الأسلوب الكلاسيكي في إطلالاتها أو ما يطلق عليه ستايلLadyLike ، وفي هذا الموضوع نستعرض معك أجمل الإطلالات التي تزينت بهذا الستايل الأنيق .
تهوى النجمة أنجلينا جولي Angelina Jolie هذا الستايل وقد تألقت به في عدة إطلالات، منها إطلالتها بتصميم ناعم باللون الرمادي الجميل وآخر بتنسيق ناعم ومميز من Ralph & Russo . كما عرفت أمل كلوني Amal Clooney بعشقها الظاهر لهذا الستايل الذي عنون جميع إطلالاتها بلا استثناء.
ويبدو أنّ هذا الستايل ليس حصرًا على أحد، فشاهدنا أكثر النجمات جرأةً متألقات به في إطلالات كلاسيكية ناعمة كإطلالة النجمة ريانا Rihanna ببدلة وردية ناعمة، وإطلالة ليدي غاغا Lady Gaga الأنيق بفستان أبيض جذاب .
مفتاحك الأساسي لتحققي إطلالة جذابة بأسلوب LadyLike هو التصاميم الكلاسيكية المستوحاة من حقبة الخمسينات من القرن الماضي، ولا تهملي تنسيقها بطريقة بسيطة وغير متكلفة لتحصلي على أجمل إطلالة .

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سيدتي