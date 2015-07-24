بالصور: هكذا سيكون شكل طفلي أمل وجورج
نشر فنّان الطب الشرعي Joe Mullins آخر أعماله، وهو عبارة عن توقّع شكل طفلي الثنائي الأشهر في هوليوود الممثل George Clooney والمحامية اللبنانية أمل علم الدين بعد 10 أشهر من زواجهما.
واستعان Joe بإبداعه الفني والإلكتروني، فأظهرالصبي شبيهاً بوالده، مصفف الشعر، بنيّ العينين، بينما أخذت الفتاة من والدتها سماكة الشعر الأسود، وارتفاع الحاجبين المقوّسين والعينين البنيتين.
يذكر أن الفنان Joe Mullins كان قد تكهّن بشكل كل من الأمير George والأميرة Charlotte.
هذا هو الشكل المتوقع للأميرة Charlotte في المستقبل
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